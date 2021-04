Cómo pedir el apoyo de gastos funerarios por Covid en EU

El gobierno de Estados Unidos otorga ayuda económica para cubrir los gastos funerarios de las víctimas del Covid-19, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Este apoyo lo pueden solicitar todos los familiares de personas que murieron a causa de la pandemia de coronavirus después de enero de 2020, en la Unión Americana.

La ayuda cubre gastos como servicios fúnebres, sepelio, cremación, traslado de los restos, el féretro o la urna, el nicho de cremación o el terreno de entierro, servicios religiosos, la lápida, certificado de defunción, entre otros.

Las personas pueden solicitar más de un apoyo a FEMA si corrieron con los gastos del funeral de varias víctimas del Covid-19. El límite por persona es de 9 mil dólares y se pueden otorgar como máximo 35 mil 500 dólares por varios decesos

Quienes son seleccionados para el apoyo reciben un cheque por correo postal o un depósito a su cuenta bancaria.

El apoyo para gastos funerarios se puede solicitar por teléfono a los números 844-684-6333 y TTY: 800-462-7585. El horario de atención es de 9:00 a 21:00 horas (tiempo del este), con operadores disponibles para otros idiomas además del español. No se puede tramitar a través de internet.

Si se rechaza la solicitud, la persona tiene 60 días para apelar la decisión de FEMA, a partir de la fecha en que se notificó al solicitante.

Por el momento no hay una fecha límite para pedir el apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, ya que se anunciará después de acuerdo con la evolución de la pandemia de Covid-19.

