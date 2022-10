¿Cómo y cuándo celebran el Día de Acción de Gracias en Canadá? (2022)

¿Sabías que Canadá tiene su propio Día de Acción de Gracias? El país de la hoja de maple tiene una celebración similar a la de Estados Unidos, aunque con más de un mes de anticipación.

En los festejos de ambos hay reuniones familiares, fiestas, desfiles y eventos deportivos, pero su origen es diferente.

Generalmente, las cenas familiares del Thanksgiving Day en Canadá incluyen pavo y pastel de calabaza. No obstante, hay platillos especiales en cada región, como la tartaleta de mantequilla en Ontario o la carne hervida con puré de guisantes de Terranova.

Aunque en televisión se transmiten partidos de futbol y desfiles en las principales ciudades del país, no son tan grandes como los que se realizan en Estados Unidos.

El Día de Acción de Gracias es un día feriado oficial en Canadá. No obstante, en regiones como New Brunswick y Nueva Escocia los empleadores no están obligados a pagar por este día libre a sus trabajadores.

El Thanksgiving Day canadiense nació antes y por una razón diferente, pero algunas de sus tradiciones están inspiradas en las que se realizaban en Estados Unidos después de la Guerra Civil.

¿Cuándo se celebra el Thanksgiving Day en Canadá?

Durante sus primeras tres décadas, el Día de Acción de Gracias en Canadá se festejaba el 6 de noviembre, pero desde 1908 se lleva a cabo el segundo lunes de octubre.

Este 2022, este feriado oficial se celebrará el lunes 10 de octubre.

En los años anteriores se habían cancelado las celebraciones debido a la pandemia de Covid-19, pero la población está lista para retomar los festejos familiares.

#DYK Thanksgiving has been celebrated on Canadian soil since 1578, 43 years before the arrival of the pilgrims. Happy #Thanksgiving to all! pic.twitter.com/A44v9NwLhL — Canada #StandWithUkraine (@Canada) October 10, 2016

Origen del Día de Acción de Gracias de Canadá

El primer Thanksgiving de América del Norte se realizó en Canadá en 1578, cuando el explorador inglés Martin Frobisher llegó a Terranova y quiso agradecer por completar un viaje seguro a través del océano.

Frobisher fue enviado por la Corona inglesa para encontrar una ruta al noroeste de China, pero nunca halló el camino porque llegó a las costas de Canadá.

De acuerdo con los historiadores, el explorador y su tripulación disfrutaron de un gran banquete al llegar a territorio canadiense.

Thanksgiving was 1st celebrated by Englishman Martin Frobisher in 1578 - grateful for surviving the journey to Canada 2/3 pic.twitter.com/wUZordTHo7 — CanadianUK (@CanadianUK) October 10, 2016

No obstante, fue en 1859 que la iglesia protestante pidió al gobierno que designara un día oficial para agradecer a Dios por las cosechas, mientras enfrentaban una crisis de fe por El Origen de las Especies de Charles Darwin.

Al poco tiempo el evento religioso se transformó en un festejo de la identidad canadiense, pero la celebración tomó muchas tradiciones de la versión estadounidense.

En un inicio, el Thanksgiving se realizaba a mitad de semana. Sin embargo, en 1908 los ferrocarrileros presionaron para que se celebrara en lunes y así poder tener un fin de semana largo. El objetivo era impulsar los viajes en tren entre las personas que visitarían a sus familias durante el día festivo.

Y fue hasta 1957 que oficialmente se determinó que el Día de Acción de Gracias se celebraría el segundo lunes de octubre de cada año, a través de una ley federal.

Diferencias entre el Thanksgiving de EU y de Canadá

La principal diferencia entre el Thanksgiving estadounidense y el canadiense es la fecha. En Canadá se festeja el segundo lunes de octubre, mientras en la Unión Americana se hace lo propio el cuarto jueves de noviembre.

Acción de Gracias en Canadá conmemora el viaje del explorador Frobisher en 1578 y el de Estados Unidos recuerda la acción de los nativos americanos de ayudar a los peregrinos a obtener alimentos en Massachusetts en 1621.

Aunque el origen de la celebración canadiense es más antiguo, en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias se convirtió en una fiesta nacional en 1789, casi un siglo antes que en Canadá.

Mientras el pavo no puede faltar en ningún Thanksgiving, en Canadá se añaden otros platillos, como la Cena de Jiggs y la tartaleta de mantequilla.

En Estados Unidos al día siguiente de Acción de Gracias se lleva a cabo el Black Friday, el día con más ofertas en las tiendas del país. Sin embargo, esto no ocurre en Canadá, pues el día de promociones por excelencia es el Boxing Day, que se realiza el 26 de diciembre.

Los festejos canadienses son más pequeños que los estadounidenses. La población se reúne en familia y disfruta de desfiles y eventos deportivos, pero en menor escala. Además, la mayoría de las personas opta por organizar los festejos en sábado o domingo y aprovechar el lunes para descansar antes de regresar a trabajar.