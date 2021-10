¿Cuál es el verdadero significado de Halloween y cómo se originó?

El Halloween o Noche de Brujas es una de las festividades más populares en Estados Unidos y en muchos países del mundo, ya que permite sacar los disfraces más creativos y las bromas más terroríficas.

En la Unión Americana se acostumbra decorar las casas y tiendas con adornos relacionados con monstruos y la muerte, además de que no pueden faltar las tradicionales calabazas y disfraces.

La noche de Halloween ocurre cada 31 de octubre, fecha en la que los niños salen a las calles de sus comunidades a pedir caramelos con la frase "dulce o truco" y sus mejores disfraces.

Aunque las tradiciones de la Noche de Brujas son populares en la mayor parte del mundo occidental, su origen es muy diferente a lo que se conoce en la actualidad.

De acuerdo con la Universidad de Albany, el rastro más antiguo que se tiene de la festividad de Halloween es el festival celta llamado Samhain que se realizó hace más de dos mil. Este evento era considerado el año nuevo se la cultura, ya que marcaba el final del verano y se despedía al dios del Sol, ya que los días se hacían más cortos.

Además, se consideraba que el Samhain era el día de los muertos, por lo que los difuntos que habían muerto el año anterior regresaban al mundo de los vivos para visitar a sus familiares.

También era un momento importante para las personas que habían sobrevivido gracias a los alimentos cultivados y los animales que se habían criado.

El Samhain consistía en bailar alrededor de hogueras para mentener alejados a los espíritus malignos y permitir sólo a las almas de sus seres queridos. Los celtas también se disfrazaban con cabezas y pieles de animales para evitar que los espíritus intentaran poseer sus cuerpos.

