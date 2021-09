¿Cuál es la diferencia entre hispano y latino?

En Estados Unidos se suelen ocupar los términos de hispano y latino como si se trataran de sinónimos, aunque no tienen el mismo significado.

Conocer la diferencia es importante, especialmente para identificarse al momento de participar en los censos que realiza el gobierno federal y los locales.

De acuerdo el censo 2020, la población de hispanos en Estados Unidos superó los 62 millones, mientras que en 1970 era de menos de 10 millones.

Mexico celebrates its independence today. DYK there are more than 37 million Latinos in the US who trace their roots to Mexico? That makes Mexicans the single largest Latino origin group in the country. @PewHispanic @pewresearch #HispanicHeritageMonth2021 https://t.co/Am0wQl957i pic.twitter.com/QqZ24sbwQp