¿Cuándo es y por qué se celebra el Día de los Presidentes en EU?

Estados Unidos honra al primer mandatario de la nación con un día feriado al año llamado el Día de los Presidentes o el Cumpleaños de George Washington.

Washington nació en 1732 en Virginia, en una familia de agricultores. Administró tierras durante varios años, pero se sintió inconforme y explotado por los comerciantes británicos y las regulaciones de Reino Unido.

Debido a su activismo, George Washington fue seleccionado como Comandante en Jefe del Ejército Continental durante el Segundo Congreso Continental de Filadelfia en 1775. En 1781, las tropas lograron que los británicos se rindieran y después participó en la Convención Constitucional.

Luego, cuando se ratificó la Constitución, el Colegio Electoral eligió, por unanimidad, como el primer presidente de Estados Unidos.

Tras un retiro de tres años lejos de la política, Washington murió el 14 de diciembre de 1799, de una infección de la garganta.

El cumpleaños de George Washington fue el primer día festivo federal que estableció el Congreso estadounidense para honrar el nacimiento de una persona.

La primera vez que se otorgó el día de descanso para todos los trabajadores federales fue en 1885, pero se daba cada 22 de febrero, justo en el aniversario del nacimiento de George Washington.

En 1971, se cambió la Ley Uniforme de Días Feriados y se cambió la fecha al tercer lunes de febrero. Al modificarse la fecha también se agregó el festejo del cumpleaños de Abraham Lincoln y se renombró al Día de los Presidentes entre los estadounidenses.

El cambio de nombre no fue autorizado por el Congreso, pero popularmente se le denomina de esta manera, de acuerdo con los Archivos Nacionales.

En 2021, este día de asueto cae en el 15 de febrero y el siguiente año será el 21 de febrero.

Today: It's the George Washington Birthday Parade, the largest in the nation! Join the revelry in Old Town at 1 p.m.



: IG/stevemuth #visitALX pic.twitter.com/8K1hnTKYe2