En Estados Unidos hay más de 3.5 millones de maestros en escuelas públicas y más de medio millón en privadas, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadísticas Laborales. Debido a su importancia en el progreso del país a los profesores se les reconoce con una semana entera al año.

En el país, las mujeres representan el 76 por ciento de la fuerza educativa, especialmente en las escuelas primarias.

Los estados con los mejores salarios para los profesores de escuelas públicas en la Unión Americana son California, Connecticut, Nueva York y Massachusetts, donde pueden recibir más de 71 mil dólares al año, lo que equivale a casi 1.5 millones de pesos mexicanos.

El sueldo de un maestro depende del nivel educativo y de si labora para una institución pública o privada.

En México, los profesores de primaria y de secundaria ganan, en promedio, entre 9 mil 883 y 10 mil 906 dólares al mes, lo que les deja poco más de 118 mil pesos al año.

Happy #TeacherAppreciationWeek ! Great teachers deserve to be recognized for their hard work and dedication, particularly in these unprecedented times. Visit https://t.co/gLpw2fFUyH and send a #ThankATeacherNYC note from you to an @NYCschools teacher who inspires you! pic.twitter.com/3lbRUT711h

Desde 1918 se celebra oficialmente el Día del Maestro en México el 15 de mayo para reconocer su “entrega, compromiso y dedicación”.

En esta fecha, el gobierno de México entrega el reconocimiento José Vasconcelos a los profesores más destacados.

El decreto publicado en 1917 por el presidente Venustiano Carranza establecía que cada 15 de mayo debían suspenderse las actividades en las instituciones educativas. "En todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro", señala el documento.

En este 2021, la celebración caerá en el sábado 15 de mayo por lo que no es necesario declarar el asueto.

En Estados Unidos se realiza la Semana del Reconocimiento al Maestro (Teacher Appreciation Week) la primera semana completa de mayo, que en este 2021 se realiza del lunes 3 al viernes 7 de mayo.

El martes de esa semana se conmemora el Día del Maestro, que en 2021 es este 4 de mayo.

Aunque se llama a que los estudiantes honren a sus educadores durante la primera semana de mayo, este no es un día de asueto oficial. Algunos establecimientos ofrecen descuentos y artículos gratis a los profesores, mientras el presidente en turno recibe en la Casa Blanca a un grupo de maestros.

Dear teachers,



You create communities that inspire success + empower learners to believe in themselves and their dreams + change the world every single day.



The work you do makes a lifelong difference. Thank you this week and every week.#TeacherAppreciationWeek pic.twitter.com/W8nQKjGp2R