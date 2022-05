¿Dónde hay más vacantes para maestros en EU y cuánto pagan?

En Estados Unidos hay más de 3.7 millones de maestros de diferentes niveles educativos, pero hay regiones donde hay más vacantes y otras donde se ofrecen los mejores sueldos.

El salario generalmente depende de la preparación que tenga el profesor, de la institución para la que labore, del nivel en el que da clases y del estado en el que trabaja.

Además, el mayor número de empleos se encuentra en los primeros niveles de educación, como el kinder, la primaria y la secundaria. Sin embargo, los mejores sueldos los reciben los educadores de materias especializadas, especialmente a nivel universitario.

En México, los docentes de nivel preescolar hasta el nivel medio superior ganan entre 10 mil 525 y 11 mil 455 pesos, según estadísticas del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En Estados Unidos, el salario es al menos seis veces mayor para los maestros que en México, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

