¿Sabías que Estados Unidos no pide visa a todos los países? El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado administran el Programa de Exención de Visa (VWP) que permite a los ciudadanos de 41 países viajar a los Estados Unidos por negocios o turismo para estadías de hasta 90 días sin visa.

A cambio, esos países deben permitir que los ciudadanos de Estados Unidos viajen a sus países, por un período de tiempo similar, sin una visa con fines comerciales o turísticos.

Estados Unidos explica que decide qué países pueden ser parte del programa con base en factores de riesgo, posible terrorismo, delincuentes graves y otros.

Solamente un país de Latinoamérica pertenece al Programa de Exención de Visa (VWP): Chile. Los ciudadanos con pasaporte chileno no requieren visa para entrar a Estados Unidos por turismo, siempre y cuando su estadía sea menor a 90 días.

Chile es parte del VWP desde el 28 de febrero de 2014 para mejorar el intercambio internacional, el turismo, mejorar la seguridad al viajar y la expansión de lazos económicos y culturales con Estados Unidos.

No obstante, aunque los chilenos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, sí debe tramitar una ESTA, que es una Autorización de Viaje Electrónica con duración de 2 años. Se tramita fácil y rápidamente por internet; no es un proceso complejo como el de la visa.

¿Qué necesito para obtener una ESTA y entrar sin visa a Estados Unidos?

1. El primer requisito para obtener la ESTA es ser ciudadano de uno de los países elegibles.

2. Otro requisito es contar con un pasaporte electrónico con un chip digital que contenga información biométrica sobre el propietario. Y también debe tener una foto donde están los datos del pasajero.

3. Uno de los beneficios de este permiso es que se obtiene a un menor costo y en menos tiempo que una visa de turista. Llenar la solicitud en este enlace tarda menos de media hora.

La autorización ESTA tiene un valor de $21 dólares por postulación. Se paga por el trámite con tarjeta de crédito o Paypal.

La ESTA tiene una vigencia de dos años y es válida para entrar por 90 días a Estados Unidos por motivos de negocios y turismo. Si se requiere una estancia más larga debe tramitarse una visa.

Para que les otorguen la ESTA es imprescindible que nunca les hayan negado una visa americana.

Son elegibles los ciudadanos con doble nacionalidad si al menos uno de sus países aparece en la lista de VWP. Por ejemplo, un mexicano que también tiene nacionalidad chilena puede entrar sin visa a Estados Unidos si presenta el pasaporte chileno y tramita su ESTA con ese documento.

Casos en los que un chileno sí debe tramitar una visa para viajar a Estados Unidos:

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Chile, un chileno necesita visa americana cuando:

Quiere estudiar, trabajar o permanecer más de 90 días en Estados Unidos. Si el viaje termina en Canadá, México, Bermuda, o una isla adyacente, tras una visita a los Estados Unidos, el viajero debe ser residente legal en esos territorios/países. No pueden utilizar el Programa de Exención de Visa quienes han sido arrestados, quienes tengan antecedentes delictivos, quienes sean portadores de algunas enfermedades, o a quienes previamente se les ha negado el ingreso, o hayan sido deportados del país, o hayan excedido su tiempo de permanencia autorizado en Estados Unidos.

“Si usted es admitido a los Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver, puede tomar un corto viaje a Canadá, Mexico o alguna isla adyacente y generalmente ser readmitido en los Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver por el resto de los 90 días concedidos a su llegada inicial a los Estados Unidos. Por lo tanto la duración del tiempo de su estadía total, incluyendo el corto viaje debe ser de 90 días o menos”, añaden.

Los 41 países a los que Estados Unidos no les pide visa

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Israel

Irlanda

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Nota: Los canadienses tampoco necesitan visa para viajar a Estados Unidos, pero Canadá no forma parte del Programa de Exención de Visas (VWP).