Embajada de EU y consulados reanudan trámite de pasaporte en México

La Embajada de Estados Unidos y los consulados en México reanudaron las citas para tramitar los pasaportes, la ciudadanía y para servicios notariales para los estadounidenses, luego de mantener restricciones por la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, la Embajada también anunció a sus ciudadanos que algunos servicios de rutina también se reanudaron en algunas agencias consulares en territorio mexicano.

Luego del primer confinamiento por la emergencia sanitaria, la Embajada había reiniciado con las citas limitadas en octubre pasado. Sin embargo, el repunte de casos de Covid-19 en fin de año obligó a otro cierre de actividades.

Para la mayoría de los trámites se requiere de una cita en la Embajada o en los consulados y la disponibilidad está sujeta a la demanda de los ciudadanos y a las limitaciones en cada región sobre el aforo en sitios cerrados.

Las citas se deben tramitar por internet en el sitio web mx.usembassy.gov. Por el momento, la Embajada de Estados Unidos en México tramita pasaportes de emergencia, servicios notariales y pasaportes de rutina con citas limitadas.

Es necesario revisar el calendario para revisar la disponibilidad en cada consulado o en la Embajada. Si todas las fechas están ocupadas, los estadounidenses deberán esperar a que se abra un nuevo lugar.

Message for U.S. Citizens – Change in Availability of American Citizen Services https://t.co/GBQ5mxlzUL