Canadá se ha convertido en el país al que desean emigrar miles de mexicanos. La OCDE dice que su sistema migratorio es el mejor del mundo por sus programas que facilitan la contratación de talento extranjero y que, posteriormente, abren la puerta a la residencia permanente.

Seguramente has escuchado que Canadá atraviesa una escasez de mano de obra y que están contratando mexicanos. Lo que quizá no sabías es que la educación es una de las mejores vías para llegar al país de la Hoja de Maple.

Las oportunidades de estudio en Canadá no sólo están abiertas para los menores de 25 años. Bruno Perron, presidente de CLASS EDUCATION, dice en entrevista con VIVE USA que, a raíz de la pandemia, aumentó el número de alumnos extranjeros en Canadá que tienen entre 30 y 45 años.

Las personas de 30, 40 y hasta 50 años ven en Canadá la oportunidad de reinventarse y tener una mejor calidad de vida. Bruno Perrón asegura que el camino para lograrlo es a través de la educación.

Programas de estudio con permisos de trabajo

Quienes emigran a Canadá para estudiar uno de estos programas pueden obtener permisos de empleo mientras estudian y tras graduarse.

Diploma en Canadá. Un diploma de 2 años a nivel pregrado, en un colegio o universidad.

Posgrado (maestrías y doctorados): 2 años.

Licenciatura: 4 años.

Certificados: 1 año.

Para quienes estudian un programa académico de 1 año, el permiso de trabajo postgraduación es de 1 año.

Para quienes estudian por 2 años o más, el permiso post graduación es de 3 años.

Beneficios de estudiar en Canadá

De acuerdo con CLASS Education, algunos beneficios de estudiar en Canadá son:

Trabajar medio tiempo mientras estás estudiando.

Trabajar por tres años tras graduarte de tus estudios con los programas post-graduation .

. Tu pareja (casados o en unión libre) puede trabajar por tiempo completo.

Tus hijos pueden estudiar gratuitamente.

El proceso migratorio es más viable.

Bruno Perrón señala que del 90% al 95% de estudiantes extranjeros en Canadá consiguen un trabajo antes o después de graduarse.

“De ahí entran a un proceso migratorio factible y lograble. 8 de cada 10 lo están logrando y quienes no lo están logrando es porque decidieron regresar a México”.

Además, la oportunidad de conseguir un empleo bien remunerado aumenta cuando se estudian carreras relacionadas con Tecnologías de la Información, Salud, Educación, Animación, Programación, entre otras.

Lo que las personas deben cuidar es que la escuela a la que se inscriban sea una institución reconocida por el gobierno de Canadá (Designated Learning Institution). Todas las instituciones públicas lo son y varias privadas.

Solvencia económica para emigrar con familiares inmediatos

“Cuando uno no va solo, Inmigración Canadá pide comprobar al estudiante que tiene, al menos, $10,000 dólares canadienses en fondos comprobables, que son unos $130,000 pesos mexicanos más o menos. Esto, para sobrevivir el primer año y después no ven más ahí”, explica el presidente de CLASS Education.

Agrega que en su departamento de visa, recomiendan tener 20% más que eso: “$12,000 dólares para no arriesgarnos”. Además, por cada dependiente Canadá pide un ingreso adicional:

$4,000 dólares adicionales por pareja y $3,000 dólares adicionales por cada niño.

“No tienen que ser fondos en la cuenta bancaria. Pueden ser fondos de inversión, en un estado de cuenta de un familiar inmediato. En CLASS Education hemos hecho una alianza estratégica con empresas que ofrecen financiamiento”.

“Ellos tienen un servicio muy interesante que se llama solvencia económica. Te prestan 3 meses antes de solicitar la visa: 5,000 o 7,000 dólares. El dinero se queda 3 meses en tu cuenta para que vean que lleva tiempo ahí y, cuando te dan la visas, los regresas con un interés”, apunta.

Tu pareja puede trabajar de tiempo completo en Canadá

Los estudiantes pueden emigrar a Canadá con su pareja y ésta tiene la posibilidad de obtener un empleo de tiempo completo. Se puede preparar antes tomando cursos de inglés para ampliar sus opciones.

En Job Banks se publican vacantes de empleo a las cuales se puede aplicar.

¿Por qué emigrar a Canadá a través de la vía educativa?

Para Bruno Perrón, emigrar a Canadá a través de la educación es una apuesta mucho más segura no sólo para el proceso migratorio, sino también para el proceso laboral porque “llegar con un título canadiese te va a conseguir un mejor trabajo, a más largo plazo, con mejor remuneración para realmente tener un camino viable a largo plazo en Canadá”.

“Es difícil que alguien te contrate sin conocerte, sin que tengas un permiso laboral y que, para contratarte, tengan que hacer un proceso migratorio que puede tardar de 6 meses a un año.Como estudiante, te contratan con un programa laboral y tras unos 4 meses de prueba te quedas fácilmente”.

“Todo lo que has escuchado sobre quienes dicen ‘En Canadá andan buscando’... Es cierto, pero no cualquier persona y no de cualquier manera. El camino a la educación es, desde luego, el mejor camino para entrar a Canadá”, finaliza.