Esta es la tarifa especial para tramitar pasaportes estadounidenses no urgentes

El gobierno de Estados Unidos anunció una tarifa especial para las personas que quieran tramitar sus pasaportes y no necesitan tenerlos listos en menos de 18 semanas.

El Departamento de Estado indicó que los periodos de espera se han extendido durante varias semanas y no se tiene estimado cuándo se estabilizará, ya que tiene más de 2 millones de solicitudes pendientes.

Ante la escasez de citas, algunos pasaporte estadounidenses seguirán siendo válidos, aunque ya hayan vencido, para que los ciudadanos regresen a la Unión Americana, si su fecha de expiración es posterior a enero de 2020.

- 145 dólares por el pasaporte en formato en libreta.

- 65 dólares por la tarjeta.

- 175 dólares para obtener ambos formatos.

Sin embargo, quienes deben tener listo este documento pronto deben pagar más.

We have temporarily removed the online appointment system to ensure in-person Passport Agency appointments go to applicants with urgent travel. We made this change due to the problem of third parties booking using automated programs, and then selling appointments to applicants. pic.twitter.com/bjygbnkAEY