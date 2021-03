Pese a los intentos por lograr la equidad de género, en Estados Unidos hay regiones en donde las mujeres enfrentan peores condiciones para desarrollarse, en comparación con los hombres, aunque representan al 51 por ciento de la población del país.

En el ámbito económico, casi dos tercios de los trabajadores que reciben el salario mínimo en la Unión Americana corresponde a las mujeres. Además, durante la pandemia de Covid-19, más mujeres perdieron sus empleos.

En los puestos de alto perfil en la política, las mujeres también están relegadas, pues sólo el 27.1 de los puestos en la Cámara de Representantes y del 24 por ciento en el Senado está ocupado por mujeres.

Las regiones de Estados Unidos con mejores salarios para las mujeres son Washington D.C., Minnesota, Virginia, Missouri y Maryland, de acuerdo con un análisis realizado por el sitio especializado Wallet Hub.

Por el contrario, los estados que ofrecen peores salarios a las trabajadores, según el costo de vida, son California, Utah, Nueva York, Idaho y Maine.

Además, Nevada, Hawái, California y Nueva Jersey registran las mayores tasas de desempleo de mujeres. Los estados en donde más población femenina está ocupada son Nebraska, Dakota del Norte, Vermont y Dakota del Sur.

En el ámbito educativo, más mujeres se gradúan del bachillerato en Nebraska, Wisconsin y Dakota del Norte, mientras el caso contrario se observa en Nevada Mississippi y Georgia, según el reporte de Wallet Hub.

5. Oklahoma: tiene uno de los peores índices de votación de mujeres en los procesos electorales y de mujeres con seguro médico.

4. Louisiana: destaca entre las regiones con altos índices de homicidios contra mujeres.

3. Arkansas: es el cuarto estado con menor esperanza de vida para las mujeres y está entre los primeros lugares en tasa de asesinato de este sector de la población.

2. Alabama: cuenta con uno de los peores índices de esperanza de vida para las mujeres.

1. Mississippi: tiene el segundo peor índice de mujeres graduadas del bachillerato y se encuentra entre las regiones con menor esperanza de vida para este sector. Además, tiene uno de los peores índices de asesinatos de mujeres.

