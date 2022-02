EU ofrece becas para que mexicanos entren a campamento de Ciencias

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó la convocatoria de becas para jóvenes que estén por terminar la preparatoria y quieran participar en el Campamento Nacional Juvenil de Ciencias 2022 (NYSCamp).

El evento se realizará del 7 de junio al 20 de julio, con un programa dedicado a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. También se ofrecen actividades y conferencias relacionadas con la física, las ciencias naturales e informática.

Cada año, el NYSCamp acepta a dos estudiantes de cada estado de la Unión Americana, de Washington D.C. y de países selectos. Para esta edición, la Embajada de Estados Unidos otorgará becas para cuatro mexicanos.

El campamento de verano se lleva a cabo en el complejo ubicado en el Bosque Nacional Monongahela, en West Virginia. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 obligó a que la edición 2022 se lleve a cabo de forma virtual.

Durante el evento de tres semanas se realizarán talleres, seminarios y otras actividades con destacados profesionales de las ciencias en Estados Unidos.

Algunas de las personalidades que se han presentado en el NYSCamp son el astronauta Neil Armstrong, el astrofísico Neil deGrasse Tyson y el premio Nobel John Nash.

Las actividades del campamento de ciencias se realizarán de lunes a viernes de las 8:00 a las 23:00 horas y podrán acudir a todas las sesiones que les sean posibles.

Los estudiantes de preparatoria tienen hasta el próximo 31 de marzo para postularse para el NYSCamp. Los jóvenes seleccionados serán notificados antes del 2 de mayo para que completen el proceso de inscripción.

- Graduarse de los estudios de bachillerato entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

- Tener entre 16 y 18 años de edad.

- Vivir Estados Unidos, México, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica o Trinidad y Tobago.

- Demostrar un alto rendimiento académico.

- Contar con habilidades sólidas para hablar y comprender el inglés.

- Tener la intención de estudiar una carrera relacionada con las ciencias, la tecnología, ingeniería o matemáticas.

- Demostrar logros comunitarios, escolares y fuera del ámbito de la ciencia.

- Contar con disponibilidad para participar en todo el programa del NYSCamp.

Los mexicanos interesados en participar en el campamento de verano con una beca deben comunicarse con el delegado del país Carlos Ramos, al correo electrónico [email protected]. Los estudiantes que viven en Estados Unidos pueden presentar solicitud en el sitio web de NYSCamp.

Applications are now open!



The National Youth Science Camp (NYSCamp) is a science program designed to challenge some of the nation’s rising STEM leaders & provide them w/ opportunities to engage with industry professionals.



More info can be found at https://t.co/fAyGaH8Mlt! pic.twitter.com/yVi3njvm3O