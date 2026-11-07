Renovar la visa americana de turista en México es ahora un proceso mucho más rápido para los viajeros. Durante noviembre de 2026, muchos solicitantes pueden realizar la renovación sin acudir a una entrevista consular e incluso sin presentarse ante un oficial en el consulado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Esta modalidad simplificada permite reducir tiempos de espera y agilizar uno de los trámites más solicitados por quienes viajan regularmente a Estados Unidos.

Si tu visa B1/B2 venció recientemente o está por vencer, es importante conocer las fechas de disponibilidad, los requisitos y el procedimiento para aprovechar este beneficio que sigue vigente en distintas ciudades del país.

¿Quiénes pueden renovar la visa americana sin entrevista?

Una de las principales ventajas del sistema actual es que muchas personas pueden renovar su visa sin necesidad de acudir a una entrevista con un oficial consular.

Para determinar si eres elegible, primero debes completar el formulario DS-160 con tu información personal y los datos de tu visa anterior. Una vez concluido este paso, el sistema evaluará automáticamente tu caso.

Si cumples con los criterios establecidos, recibirás la notificación correspondiente para continuar con el trámite simplificado, evitando así la entrevista presencial y reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Fechas y tiempos de espera para renovar la visa sin entrevista en noviembre de 2026

Las citas disponibles para continuar con el proceso de renovación mediante exención de entrevista presentan tiempos de espera relativamente cortos durante noviembre de 2026.

Estos son los tiempos estimados actualmente:

Nogales: 2 días.

Mérida: 2 días.

Ciudad Juárez: 2 días.

Matamoros: 2 días.

Hermosillo: 2 días.

Guadalajara: 2 días.

Tijuana: 2 días.

Nuevo Laredo: 2 días.

Ciudad de México: 2 días.

Monterrey: 2 días.

La disponibilidad puede cambiar constantemente dependiendo de la demanda y de los ajustes operativos de cada sede consular, por lo que se recomienda revisar el sistema de citas de manera periódica.

Requisitos para renovar la visa americana sin entrevista

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece una serie de condiciones que los solicitantes deben cumplir para acceder a la renovación sin entrevista:

Estar renovando una visa emitida en el mismo país donde realizarás el trámite.

Que tu visa siga vigente o haya vencido durante los últimos 12 meses.

Ser ciudadano o residente permanente del país donde presentas la solicitud y encontrarte físicamente en ese territorio.

Haber proporcionado previamente las 10 huellas dactilares.

Que la visa anterior no haya sido robada, perdida o revocada.

No haber recibido una negativa reciente en una solicitud de visa.

Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad que determine el sistema.

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar la entrevista y aprovechar el proceso simplificado.

¿Cuánto cuesta renovar la visa americana en 2026?

La renovación de la visa tiene el mismo costo que una solicitud nueva: 185 dólares.

El pago debe realizarse una vez que se complete el registro correspondiente y es indispensable para continuar con el trámite.

Paso a paso para renovar la visa americana sin entrevista

1. Completa el formulario DS-160

Debes ingresar al sistema oficial de visas y llenar las 13 secciones del formulario con información personal, laboral, familiar y de viaje. Al finalizar obtendrás una hoja de confirmación con código de barras.

2. Crea tu cuenta de solicitante

Regístrate en el sistema oficial de citas utilizando un correo electrónico vigente y sigue las instrucciones para efectuar el pago correspondiente.

3. Espera la validación del pago

Una vez que el sistema detecte tu pago, podrás acceder a las siguientes etapas del proceso.

4. Verifica si calificas para la exención de entrevista

El propio sistema te informará si eres elegible para la renovación sin entrevista.

5. Entrega o envía tu documentación

Si calificas, recibirás instrucciones específicas para entregar o enviar los documentos requeridos sin necesidad de presentarte ante un oficial consular.

6. Recibe tu nueva visa

Una vez concluido el proceso, podrás recoger tu documento en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) que hayas elegido o recibirlo mediante servicio de mensajería, según la opción seleccionada.

¿Qué ocurre si no calificas para renovar sin entrevista?

Si el sistema determina que no reúnes los requisitos para la exención de entrevista, deberás continuar con el procedimiento regular.

Esto significa que tendrás que agendar una cita y acudir personalmente a una entrevista con un oficial consular, quien evaluará tu solicitud antes de tomar una decisión sobre la renovación de tu visa.

Renovar la visa en noviembre de 2026 puede ser más rápido que nunca

La posibilidad de renovar la visa americana sin entrevista representa una de las facilidades más importantes para los viajeros mexicanos en 2026. Con tiempos estimados de apenas dos días en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida y Ciudad Juárez, el proceso resulta mucho más ágil que en años anteriores.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán realizar gran parte del trámite de manera digital, evitando largas esperas y reduciendo la necesidad de acudir presencialmente al consulado, lo que convierte a esta modalidad en una opción práctica para mantener vigente la visa de turista B1/B2 y seguir viajando a Estados Unidos con mayor facilidad.