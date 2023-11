Por su cercanía con Estados Unidos, Nuevo León es uno de los estados donde solicitan más visas americanas de turista para viajar, ir de compras o conocer familiares.

Los originarios de este estado generalmente acuden al Consulado de Estados Unidos en Monterrey para realizar su trámite de visa, aunque algunos también van al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, el cual les queda muy cerca.

¿Hay citas para visa americana en Monterrey?

Al igual que otros consulados, Monterrey enfrenta retrasos en las citas para visa americana, en especial en las que se tramitan por primera vez. No obstante, cada vez se acortan más los tiempos de espera para quienes renuevan el documento.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas y éstas son en el caso de Monterrey.

Fechas para tramitar por primera vez la visa americana en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey

Las primeras fechas para tramitar la visa por primera vez en Monterrey están para el 7 de octubre de 2025.

Fechas para renovar la visa americana sin entrevista en el Consulado de Monterrey

Las primeras citas disponibles son para el 4 de febrero de 2024, siempre y cuando el solicitante no requiera pasar por entrevista con el oficial consular.

Antes, podían renovar su visa sin entrevista aquellos cuya visa americana tenía menos de 12 meses de haber vencido. Pero, hasta diciembre de 2023, son elegibles quienes tienen una visa con menos de 48 meses de haber expirado.

Los niños menores de 6 años están exentos de entrevista cuando sus dos padres son mexicanos y al menos uno de ellos posee una visa válida y vigente. Los adultos mayores de 80 años casi siempre califican para la exención de visa.

Otra condición para que puedas renovar la visa sin entrevista es que la visa que renuevas sea de la misma categoría de la que venció.

Si lo quieres, puedes intentar cambiar la fecha de tus citas de CAS y entrevista en el consulado después de que te asignan tus fechas. También es posible que las autoridades consulares te adelanten las citas de visa y por eso debes estar pendiente del correo electrónico.

El día de tu cita, asiste al CAS. Aquí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

Después ve a tu entrevista con el oficial consular. El día de tu cita, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.

¿Dónde está el CAS en Monterrey?

CAS Monterrey

Hidalgo #400-A Poniente,

Col. Centro,

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

El Sótano

Lunes a Jueves - 6:30 a.m. a 5:00 p.m., Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábado - 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Dónde está el Consulado de Estados Unidos en Monterrey?

Consulado General de los EE.UU. en Monterrey

Prol. Alfonso Reyes #150,

Col. Valle Poniente,

Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196