La influencer y DJ Chantel Jeffries captó la atención de sus seguidores al presumir un llamativo atuendo que resaltó su estilizada figura. La celebridad compartió imágenes en las que lució un atrevido conjunto compuesto por un bralette de látex y una minifalda negra.

El look destacó especialmente por el bralette ajustado, una prenda de acabado brillante que acentuó su diminuta cintura y realzó su silueta. Para complementar el conjunto, Chantel apostó por una minifalda negra.

Además del outfit, otro detalle que llamó la atención fue el uso de unos audífonos, un accesorio que encajó perfectamente con su imagen de DJ y creadora de contenido. La combinación de prendas atrevidas y elementos urbanos terminó por crear una propuesta que no pasó desapercibida.

Acostumbrada a marcar tendencia en redes sociales, Chantel Jeffries suele compartir con frecuencia fotografías de sus sesiones de moda, viajes y proyectos profesionales. Gracias a su estilo arriesgado y su presencia digital, la influencer continúa consolidándose como una de las figuras más seguidas dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

Chantel Jeffries ha compartido en entrevistas que su estilo de vida saludable es clave para mantenerse en forma. En declaraciones al tabloide Daily Mail, reveló que cuida su alimentación y disfruta ejercitarse:

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejada del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica”.

Este enfoque disciplinado ha sido parte de su rutina diaria, y se refleja en su figura.

Chantel Jeffries ha evolucionado de ser una figura viral en redes sociales a convertirse en una DJ reconocida internacionalmente y embajadora de marcas como Fashion Nova y Alo Yoga. Su estilo de vida entre Miami, Ibiza y destinos exóticos como Sudáfrica, la ha convertido en una referencia de moda, música y bienestar.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Recientemente, Chantel se unió al trend de 2016 y publicó una serie de fotografías de cómo lucía en aquel año. Presumió su cabellera rubia y estilo desenfadado, dejando ver que cambió a un toque más glamoroso

Ahora Chantel es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.