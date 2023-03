No hay duda de que aprender un segundo idioma puede abrirte las puertas del mundo de una manera que no imaginabas. No sólo es una oportunidad para encontrar un mejor trabajo, puedes aplicar con mayor facilidad a escuelas y becas en el extranjero.

Además, estudios científicos sugieren que mejora tu memoria y profundiza la conexión con otras culturas. Pero, ¿hay una edad ideal para aprender un nuevo idioma?

La Universidad de Harvard dice que mientras el 92% de los estudiantes de primaria y secundaria en Europa aprenden un idioma extranjero, solo el 20% de los estudiantes de primaria y secundaria en los EE. UU. estudian un idioma extranjero.

Y la institución añade que cuanto antes comience la educación del segundo idioma, mejor.

“Cuanto más jóvenes somos, más rápido aprendemos nuevos idiomas: los aprendices de idiomas más rápidos del mundo son los bebés. Se cree que su proceso de aprendizaje comienza antes de nacer”, anotan.

Harvard University

Los investigadores de Harvard apuntan que el sistema auditivo prematuro se desarrolla alrededor de las 33 semanas de embarazo, por lo que el feto es capaz de escuchar para entonces. “Un feto no solo puede escuchar, sino que también responde de manera diferente a los diferentes sonidos del lenguaje. Una vez nacidos, los bebés pueden discernir diferentes sonidos muy temprano en el desarrollo, lo cual es clave para aprender un idioma”,anotan.

Su investigación también comprobó que los bebés expuestos a dos idiomas escuchan los sonidos del habla de manera diferente que sus compañeros monolingües.

El artículo publicado en el blog de la Escuela de Posgrado en Artes y Ciencias de Harvard dice que, desafortunadamente, es más difícil volverse bilingüe a medida que envejecemos y que, a diferencia de los bebés, los adultos tienen dificultad para aprender un nuevo idioma.

“Se necesita mucho más tiempo y esfuerzo para volverse fluido, e incluso entonces, es difícil alcanzar el nivel de competencia nativo. Se cree que existe un "período crítico", un punto en el que la capacidad de aprender un nuevo idioma disminuye drásticamente. Sin embargo, no hay consenso sobre a qué edad precisa ocurre el período crítico”, señalan.

Un estudio realizado en el MIT sugiere que el período crítico puede terminar al final de la adolescencia, específicamente alrededor de los 17 años.

“Si bien aún no se comprende la razón biológica del período crítico, muchos científicos sugieren que los cambios en la plasticidad cerebral relacionados con la edad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia, pueden ser el factor subyacente”, remarcan.

Beneficios de aprender un segundo idioma

- Las personas bilingües han demostrado una mejor gestión de una tarea compleja.

- El bilingüismo puede retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer, según Harvard.

-Mayores oportunidades laborales.

“Muchos estudios sobre los beneficios cognitivos del bilingüismo desde la infancia sugieren que se debe alentar el bilingüismo en los niños; sin embargo, solo el 20% de los estudiantes de K-12 en los EE. UU. toman clases de idiomas extranjero”, finaliza el reporte.

Universidad de Harvard