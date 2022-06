La página donde puedes revisar tus entradas y salidas de Estados Unidos

Desde hace algunos años, las personas que viajan por avión a Estados Unidos ya no tienen que llenar el formulario I-94 para registrar sus entradas y salidas del país. Este proceso se automatizó y basta presentar el pasaporte a la aerolínea para que se registre la salida.

Los viajeros que necesiten comprobar su estatus legal durante su visita o verificar que se registró su salida de Estados Unidos pueden hacerlo en la página https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home.

CBP ahora recopila automáticamente la información de llegada/salida de los viajeros a partir de sus registros de viaje electrónicos.

Si quieres corroborar que se haya registrado correctamente tu salida, sólo entra al enlace “Ver historial de viajes”. Al introducir tu nombre, fecha de nacimiento y número de pasaporte verás tu historial de llegadas y salidas de Estados Unidos durante los últimos 10 años.

Además de mostrar tus fechas de entrada y salida, el sistema arroja la ciudad a la que arribaste.

La mayoría de las veces, el oficial de CBP concede un tiempo de estancia de hasta 180 días (o 6 meses) en Estados Unidos al entrar con visa de turista. Indicará tu fecha límite de salida del país con un sello en tu pasaporte.

Si el oficial no selló tu pasaporte al entrar a la Unión Americana, no te preocupes. También puedes consultar en esta página el tiempo que puedes permanecer en el país o en la app CBP One.

Los extranjeros que ingresan a Estados Unidos por tierra sí deben llenar el formulario y pagar una tarifa de solicitud si viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera terrestre o tendrán una estancia de más de 30 días en el país.

El costo del permiso I-94 es de 6 dólares por persona y se pueden pagar al momento de tramitarlo en un puerto terrestre. También se puede adelantar el llenado del formulario en en el sitio web de CBP o en la aplicación móvil CBP One y pagar los 6 dólares con tarjetas de crédito y débito, o Paypal.

El permiso I-94 ayuda al gobierno estadounidense a mantener un registro sobre las entradas y salidas del país, ya sea por viajes turísticos, de negocios, de estancia educativa o por trabajo. Por eso es importante que no lo pierdas si viajas por tierra.

De cualquier manera, ahora ya sabes dónde revisar tu historial de salidas.