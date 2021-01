Lanzan beca para estudiar en universidad de arte en Georgia

Una universidad en Savannah, en el estado de Georgia, lanzó un concurso para obtener una beca de hasta 4 mil dólares para estudiantes que quieran cursar una licenciatura relacionada con las artes.



La ayuda económica que ofrece la Savannah College of Art and Design (SCAD) es renovable para cada año de carrera que se estudie. El único requisito es que el alumno mantenga un promedio de calificaciones de 3.0.

La institución privada destaca en la formación de alumnos en carreras como arquitectura, comunicación, periodismo, ciencias humanas, así como artes visuales y escénicas, de acuerdo con US News.

Sin embargo, las carreras que califican para la beca de la Savannah College of Art and Design son: Diseño 2D y 3D, Diseño de animación y juegos, Moda, Cine, Diseño Gráfico, Artes Escénicas, Escritura y Fotografía.

La beca se ofrece por montos de 4 mil dólares (79,049 MXN), 3 mil dólares (59,287 MXN), y 2 mil dólares (39,525 MXN).

La matrícula de licenciatura en la SCAD de Georgia tiene un costo de 38 mil 340 dólares al año. Además, se deben agregar al menos 9 mil 200 dólares por alojamiento y mil 867 dólares por el plan de alimentación.

Scholarship Alert! Put your artistic vision to the test for an opportunity to earn a scholarship to Savannah College of Art and Design (@SCADdotedu). Submit a piece of artwork to have the opportunity to win between $2,000–4,000 yearly. Learn more https://t.co/wWiZKlM31X pic.twitter.com/30NUQXY02U