¿Te gustaría trabajar en Estados Unidos de manera legal, pero no tienes título universitario? El país cuenta con un programa de visas H-2B que permite a las compañías estadounidenses contratar extranjeros para emplearlos en trabajos no agrícolas que no requieren estudios.

Con esta visa, puedes emplearte en puestos de jardinería, construcción, limpieza, hotelería… También como trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales y más.

El número de visas H-2B que otorga el gobierno de Estados Unidos está delimitado por año fiscal.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigracióm de Estados Unidos (USCIS) publicó la lista de compañías autorizadas a las que se les han aprobado más solicitudes para contratar trabajadores extranjeros en lo que va del año fiscal 2023. Toma nota.

Las 10 empresas de Estados Unidos que contratan más extranjeros H-2B (sin universidad)

1. Progresive Solutions LCC: 1,617 peticiones aprobadas.

2. ABC Professional Tree Services: 1,365 peticiones aprobadas.

3. Rotolo Consultants Inc: 1,341 peticiones aprobadas.

4. Core Tech Construction Corp: 1,171 peticiones aprobadas.

5. The Brickman Group LTD LLC: 1,097 peticiones aprobadas.

6. Westward Seafoods Inc: 1,072 peticiones aprobadas.

7. Obi Seafoods LLC: 1,013 peticiones aprobadas.

8. Alpha Services LlC: 986 peticiones aprobadas.

9. Strongwood Forestry Inc: 951 peticiones aprobadas.

10. Valleycrest Companies: 930 peticiones aprobadas.

Los estados con más trabajadores con visa H-2B en Estados Unidos son:

1. Vermont con 21,087 beneficiarios.

2. Florida con 16,650 beneficiarios.

3. Texas con 16,347 beneficiarios.

El gobierno de Estados Unidos no publica directamente las vacantes para empleos con visa H-2B, pero sí tiene una lista de empleadores certificados para solicitar extranjeros. Da clic aquí para ir a su página y contactarlos.

También puedes encontrar empleadores en ferias de empleo o por contactos de boca en boca. Sólo verifica que sea válida llamando al 01-800-108-4724 o por correo electrónico a monterreyH2visas@state.gov.

¿Quiénes son elegibles para una visa H-2B?

No todos son elegibles para obtener la visa de trabajo H-2B. El solicitante debe provenir de uno de los siguientes países:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia , Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, Mauricio, México , Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Santa Lucía, San Marino, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, las Islas Salomón, Sudáfrica, Corea del Sur, España, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.

¿Cómo tramitar la visa H-2B para trabajar en Estados Unidos?

El periodo de estadía máximo en Estados Unidos con la visa H-2B es de 3 años. Estos son los pasos a seguir para obtenerla:

1) El empleador presenta una Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

2) Una vez recibida la certificación, se presenta el Formulario I-129 ante USCIS.

3) Si se aprueba, los trabajadores presentan una petición de visa H2-B ante el consulado de Estados Unidos en México. Se llena el formato de solicitud de visa DS-160 y se paga la cuota.

“Su agente puede ayudarle a completar el formulario, pero en última instancia es responsabilidad del solicitante asegurarse de que toda la información contenida en la solicitud esté completa y sea correcta”, señala la Embajada de Estados Unidos en México.

El pago no es reembolsable, aún cuando no se otorgue la visa de trabajo.

4) El solicitante debe contar con un pasaporte válido y vigente, un número de petición válido y el comprobante de pago.

5) Es necesario presentarse en el Centro de Atención al Solicitante para dar datos biométricos (huellas, fotografía).

6) Se pasa por una entrevista con un oficial consular, quien aprueba o niega la visa.

Las solicitudes pueden ser rechazadas si la empresa no justifica adecuadamente la necesidad de trabajadores extranjeros. Es requisito demostrar que no hay “suficientes estadounidenses capaces, cualificados o disponibles para el trabajo”.

Toma muchas precauciones durante tu proceso y siempre verifica que la empresa tenga los certificados del Departamento de Trabajo. No deben exigir dinero para darte la visa.