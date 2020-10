Los escándalos amorosos y de drogas del hijo de Joe Biden

Hunter Biden, hijo del candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden, ha tenido una vida llena de escándalos amorosos, de abuso de drogas y negocios en el extranjero que ahora son aprovechados por los republicanos en la contienda electoral.

La última polémica de Hunter es una serie de correos electrónicos en los que supuestamente aprovechó el nombre de su padre para realizar acuerdos comerciales en China y Ucrania.

Beau, el mayor de los hijos de Biden, era considerado una versión joven de su padre y el ahora candidato incluso lo veía como un posible candidato a la Casa Blanca por su destacada carrera como político y fiscal. Sin embargo, murió en 2018. Por el contrario, la vida de Hunter Biden está plagada de escándalos, que ahora aprovechan los rivales de su padre.

Cuando tenía dos años de edad, su madre Neilia y su hermana Naomi murieron en un accidente automovilístico y él y su hermano mayor Beau resultaron heridos. Un mes después, su padre se convirtió en el senador más joven en asumir el cargo en Estados Unidos. Años después, Joe contrajo matrimonio con Jill Jacobs, y tuvieron a su hija Ashley.

El menor de los hijos hombres del ex vicepresidente de Estados Unidos estudió Historia en la Universidad de Georgetown y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.

That day, Neilia Biden died as well as baby Naomi. Hunter and Beau were hospitalised for multiple injuries. Joe was sworn into office next to their hospital beds and took the train home from work every day to be with them. pic.twitter.com/qOsoADtN5A