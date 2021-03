Una visa emitida por el gobierno de Estados Unidos permite al titular viajar a un puerto de entrada, un aeropuerto o cruce fronterizo terrestre y solicitar el permiso de ingreso a ese país a un inspector de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los mexicanos necesitan una visa B1/B2 para viajar por motivos de turismo o negocios. También pueden solicitar visas de trabajo, estudiante, intercambios, o para presentaciones artísticas y deportivas.

El proceso para recibir una visa puede ser tardado dependiendo el motivo del viaje y la saturación de los servicios. Pero así como puede obtenerse, también puede perderse.

Enlistamos casos en los que pueden rechazar tu solicitud de visa o cancelártela una vez emitida por mentir a los oficiales consulares.

1. Mentir sobre tu trabajo en la DS-160

Es probable que te otorguen la visa fácilmente si cuentas con un trabajo estable en México o en tu país de origen, pues las autoridades quieren que tu estancia en Estados Unidos sea temporal.

La solicitud DS-160 incluye un apartado para que llenes la información referente a tu empleo. Pero el oficial consular puede rechazar tu solicitud de visa si, durante la entrevista, descubre que en realidad estás desempleado porque la empresa que anotaste no existe, tiene datos inexactos o te enredas o contradices al explicar las actividades que realizas.

2. Dar información falsa en la solicitud

Así como pueden descubrir mentiras sobre el empleo en tu solicitud DS-160, pueden hacerlo con otros rubros como, por ejemplo, tu dirección, estado civil, títulos académicos falsos o usurpación de identidad.

3. Negar que trabajaste en EU sin documentos

Oficiales consulares de Estados Unidos tienen la facultad para revocar o cancelar visas a titulares que incumplen con leyes de inmigración u otras normas.

Pueden negarte la visa o quitártela si descubren que años antes cruzaste la frontera sin documentos y así trabajaste en el país. No intentes engañar a las autoridades. Si fuiste inmigrante en Estados Unidos es mejor pedir un perdón de visa.

4. Mentir sobre las intenciones de tu viaje

Rechazan la visa bajo la Sección 214(b) a quienes no demuestran ser elegibles para la categoría de visa que solicitaron.

Lo hacen con personas que no demostraron intenciones de viajar sólo temporalmente ni lazos suficientemente fuertes con su país de origen. Las autoridades temen que se queden en Estados Unidos, cuando haya terminado su permiso de estancia.

5. Ocultar que tienes familiares en Estados Unidos

La solicitud DS-160 incluye un apartado para que indiques el nombre de tus padres y si éstos viven en Estados Unidos.

Si tienes familiares indocumentados y no quieres ponerlos en riesgo, entonces no menciones su estatus durante la entrevista. No te enredes con historias ni respondas a preguntas que no ha formulado el oficial consular.

Si tus familiares son residentes permanentes o ciudadanos en Estados Unidos puedes mencionarlos en la solicitud y en la entrevista sin problemas.

Es importante que no haya contradicciones entre tu solicitud DS-160 y lo que dices en la entrevista.

6. Ocultar que trabajaste con visa de turista

Pueden revocar la visa si descubren que el titular no es elegible para la categoría de visa que pidió, bajo la sección 214 (b). Esto incluye que el viajero no demostró que tiene intenciones de viajar temporalmente.

Por ejemplo: El titular trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con una visa de turista. Lo mismo aplica en el caso de visas de estudiante.

7. Mentir sobre tu tiempo de estancia

Un oficial de CBP puede darte una estancia de hasta 6 meses en Estados Unidos con tu visa de turista. Pero hay overstayers que se quedan a trabajar o estudiar.

Si regresan a su país y después quieren regresar a trabajar a Estados Unidos con la visa de turista, su mentira puede ser descubierta durante el proceso de renovación de visa o en el puerto de entrada de un aeropuerto o cruce fronterizo.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, agregan en la página de Travel.State.Gov.

Si quieres quedarte más tiempo del permitido debes solicitar una extensión de estadía.