Por noveno año consecutivo, Chicago ha sido reconocida como la Mejor Ciudad Grande de Estados Unidos por los prestigiosos Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler, una distinción que no solo celebra su belleza y cultura, sino también su hospitalidad sin igual. Con más de 750,000 votos emitidos, este galardón reafirma el lugar de Chicago como un destino de clase mundial.

Una racha histórica de reconocimientos

Este logro marca un récord sin precedentes en los más de 30 años de historia del programa de premios. Además, en la edición británica de los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveller 2025, Chicago fue nombrada una de las ciudades más acogedoras del mundo, siendo la única ciudad estadounidense en recibir este honor.

Kristen Reynolds, presidenta de Choose Chicago, destacó que este reconocimiento “proviene de algunos de los viajeros más experimentados y exigentes del mundo” y que ayuda a mostrar “el verdadero espíritu y la vitalidad” de la ciudad.

La industria turística de Chicago no solo brilla por sus premios, sino también por sus cifras. Este verano, la ciudad rompió récords en demanda hotelera, con más de 3.56 millones de habitaciones ocupadas entre junio y agosto de 2025, superando incluso los niveles prepandemia de 2019. Los ingresos hoteleros alcanzaron los 948 millones de dólares, consolidando a Chicago como un pilar económico nacional.

En 2024, la ciudad recibió 55.3 millones de visitantes, generando un impacto económico de $20,600 millones y apoyando más de 130,000 empleos. Los eventos y convenciones aportaron más de $3,000 millones en actividad económica.

¿Qué hacer y ver en la mejor ciudad grande de Estados Unidos?

Chicago ofrece una mezcla vibrante de cultura, arquitectura, gastronomía y entretenimiento. Aquí algunas experiencias imperdibles:

Explora su arquitectura icónica

Willis Tower y su Skydeck con vista panorámica.

Chicago Riverwalk, ideal para paseos junto al agua.

Tours arquitectónicos en barco, una forma única de conocer la historia urbana.

Sumérgete en su escena cultural

Museo de Arte de Chicago, hogar de obras maestras como El almuerzo sobre la hierba.

Teatro en vivo, desde el histórico Chicago Theatre hasta compañías independientes.

Festivales al aire libre, como el Grant Park Music Festival y el Chicago Blues Festival.

Disfruta su gastronomía de clase mundial

Desde la clásica deep-dish pizza hasta restaurantes con estrellas Michelin.

Barrios como Pilsen, Chinatown y Little Italy ofrecen sabores auténticos y diversidad culinaria.

Conecta con la naturaleza urbana

Millennium Park y su famosa escultura “The Bean”.

Lago Michigan, perfecto para actividades acuáticas y caminatas.

Lincoln Park Zoo, gratuito y familiar.

El alcalde Brandon Johnson y el gobernador J.B. Pritzker coincidieron en que el verdadero motor de Chicago es su gente: creativa, resiliente y acogedora. “Ninguna narrativa puede cambiar eso porque el espíritu de esta ciudad es simplemente imparable”, afirmó Pritzker.