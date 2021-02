Ofrecen beca para estudiar música en universidad de Kansas

Una universidad pública del estado de Kansas ofrece becas para que estudiantes extranjeros estudien alguna licenciatura relacionada con la música.



El monto del apoyo económico que ofrece la Pittsburg State University depende de la facultad a la que ingrese el estudiante.

Además de Música, la institución destaca en carreras como Negocios, Educación, Psicología, Ingeniería, Marketing y licenciaturas relacionadas con la Salud, de acuerdo con US News.

La matrícula de licenciatura para los estudiantes internacionales tiene un costo de 19 mil 88 dólares por ciclo escolar, mientras que para los residentes del estado es de 3 mil 872 dólares. Además, se deben agregar al menos 2 mil 300 dólares por seguro médico y 4 mil dólares por alojamiento en el campus de la ciudad de Pittsburg.

El semestre para el que aplica el apoyo económico de la institución comenzará en agosto próximo.

Además de la beca, los alumnos son elegibles para recibir un apoyo adicional de entre 250 y 500 dólares por participar en una de las bandas escolares de la Universidad Estatal de Pittsburg.

Los estudiantes interesados en las becas deben pasar por una audición, ya sea en instrumentos de viento, metal, percusión, de cuerda, teclado o voz. El video se debe enviar antes del 19 de febrero para ser considerado en el proceso. La solicitud se debe enviar a www.pittstate.edu.

