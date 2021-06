Estados Unidos estrena una nueva modalidad de la renovación de los programas de viajero confiable SENTRI, NEXUS y FAST, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Con el nuevo sistema de entrevistas remotas, los solicitantes de renovación podrán completar su proceso a través de una videollamada en la plataforma Zoom. A las personas que temen por su privacidad, la CBP afirma que garantizará la seguridad en cada entrevista.

Para las personas que forman parte del programa Global Entry, su participación en este programa piloto está condicionado, ya que por el momento está destinado para personas con SENTRI, NEXUS y FAST.

En un comunicado, la agencia de migración precisó que las personas que solicitan su ingreso a uno de los programas de viajero confiable por primera vez no pueden gozar de este beneficio.

Estos programas permiten que estadounidenses y extranjeros pasen menos tiempo al cruzar por los puertos de entrada y salida de Estados Unidos con México y Canadá.

Las entrevistas por Zoom tienen una duración de 15 minutos y las personas deben tener a la mano un pasaporte válido y vigente, documentos que acrediten su domicilio y si es necesario la Green Card.

Debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza suspendió por casi medio año los centros de inscripción. En septiembre se reanudaron con medidas sanitarias obligatorias y con el requisito de contar con una cita para acudir a las oficinas de la CBP.

