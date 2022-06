¿Qué se celebra el 4 de julio en Estados Unidos?

El 4 de julio es la festividad más importante en todo el año en Estados Unidos y todos los ciudadanos aprovechan para celebrarlo en grande. En esta fecha se conmemora el aniversario de su independencia.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), cerca del 84 por ciento de la población planea celebrar el Día de la Independencia en este 2022.

La mayoría de los estadounidenses organizarán parrilladas con amigos y familiares o acudirán a ver los espectáculos de fuegos artificiales en su comunidad. Hay otros que planean vacacionar y algunos acudirán a desfiles.

Esta también es la fecha en que incrementa el consumo de carne roja y de pollo. Además, es la festividad en la que se consume más cerveza, de acuerdo con datos de la plataforma especializada WalletHub.

Este 2022 será un festejo especial, ya que regresarán las grandes celebraciones después de dos años de suspensiones en los eventos debido a la pandemia de COVID-19.

Cada 4 de julio se celebra que en 1776 el país se independizó de Gran Bretaña. Sin embargo, no fue justo en esta fecha cuando se firmó la Declaración de Independencia. El historiador David McCullough explica que el documento se firmó el 2 de julio, pero otros personajes destacados plasmaron su rúbrica hasta los primeros días de agosto.

El último de los más de 50 delegados que firmaron fue Thomas McKean y por eso su nombre no apareció en la primera copia que se imprimió de la declaración.

Sin embargo fue el 4 de julio cuando se anunció oficialmente la separación de las colonias británicas y el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia.

En este documento, las colonias indicaban que ya no querían ser gobernadas por Gran Bretaña y establecía que en la nueva nación que se crearía todas las personas serían iguales y tendrían los mismos derechos.

En Filadelfia se organizó la primera conmemoración de la Independencia estadounidense, en 1777, un año después de que se firmó la declaración. Sin embargo, tardó varios años en extenderse por todo el país.

Massachusetts fue el primer estado en reconocer oficialmente el festejo a partir de 1978.

Sin embargo, fue hasta 1870 que el Congreso avaló una ley para que el 4 de julio fuera un día festivo oficial a nivel nacional.

Happy Fourth of July, folks. America has a lot to celebrate today. pic.twitter.com/lOjzEUXFbN