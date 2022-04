¿Qué se celebra el 5 de mayo y por qué se festeja en Estados Unidos?

El 5 de mayo es una de las festividades más populares entre los estadounidenses, aunque su origen es completamente mexicano. Por ello, es casi un sinónimo de fiesta, margaritas y guacamole en la Unión Americana.

En Estados Unidos, los comercios aprovechan esta fecha para ofrecer grandes fiestas y promociones en los alimentos y bebidas mexicanas que venden.

Esta celebración causa mucha confusión entre los estadounidenses, ya que piensan que se conmemora la Independencia de México, lo que en realidad se festeja el 16 de septiembre, en honor al comienzo del movimiento independentista de 1810.

El 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla de 1862, en donde las tropas mexicanas vencieron a las francesas.

Benito Juárez, entonces presidente de México, ordenó la suspensión de los pagos de las deudas que tenía con España, Inglaterra y Francia por el gran gasto que implicaban.

Los tres países enviaron tropas a México, pero Inglaterra y España aceptaron firmar un tratado con el gobierno mexicano. Francia se negó e intentó invadir el territorio con un ejército encabezado por el general Charles Ferdinand Latrille. Las fuerzas armadas comenzaron su avance en Veracruz y llegaron hasta el estado de Puebla.

No obstante, el general Ignacio Zaragoza lideró al Ejército del Oriente que combatió a los franceses en los fuertes de Guadalupe y Loreto. Encabezando a las fuerzas mexicanas también se encontraban Porfirio Díaz y Manuel Negrete.

De manera sorpresiva, las tropas mexicanas vencieron al Ejército Expedicionario Francés en el Fuerte de Guadalupe, y los extranjeros se retiraron.

Actualmente, en México se conmemora la victoria de la Batalla de Puebla con algunos desfiles y eventos especiales. No es un día de asueto obligatorio marcado en la Ley Federal del Trabajo, aunque los niños no acuden a clases.

Aunque en México es más importante la festividad del 16 de septiembre por ser el aniversario del inicio de la Independencia, en Estados Unidos se celebra más el 5 de mayo.

Su popularidad se remonta a 1867, cinco años después de la Batalla de Puebla, cuando un grupo de mexicanos organizó una celebración en Texas, en el estado en el que nació el general Ignacio Zaragoza en 1829, antes de que se anexara a Estados Unidos.

Los festejos en Texas siguieron, se extendieron a otras ciudades estadounidense y en 1930, el Consulado de México en Los Ángeles realizó la primera celebración oficial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el movimiento chicano adoptó la celebración de la Batalla de Puebla como un símbolo de la lucha de los mexicanos menos favorecidos en Estados Unidos.

Además, a finales de los ochentas, la marca de cerveza Corona lanzó una campaña publicitaria sobre la Batalla de Puebla y promocionó la bebida como uno de los productos esenciales para los festejos, bajo el lema de "Cinco Drinko".

Desde entonces, los restaurantes estadounidenses ofrecen para el 5 de mayo eventos especiales, ofertas en comida y bebidas y en algunas ciudades se realizan desfiles y festivales.

En la Unión Americana también se acostumbra comer nachos, guacamole, tacos y beber margaritas, acompañado de la música de mariachi.

On 5 de Mayo, the United States of America and Mexico celebrate the anniversary of the 1862 Mexican victory over the invading French army in the Battle of Puebla. This is a festive holiday recognizing the beautiful Mexican culture and it’s heritage. #5deMayo #CincoDeMayo pic.twitter.com/4aEYgeAC3b