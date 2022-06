¿Qué significan las siglas LGBTQI+ y cuáles son las identidades de diversidad?

Es cierto que las palabras tienen gran importancia en la vida, en el ámbito personal, político y social. Más allá del diccionario y cómo es que la lengua cambia constantemente y es parte de la evolución del mundo, hay palabras que le dan sentido a espacios, como lo es el mes del Orgullo y las luchas por los derechos de la comunidad LGBTQI+.

La lucha para reivindicar la liberación del colectivo LGBTQI+ tuvo mayor resonancia en San Francisco en 1966, con su punto álgido el 28 de junio de 1969, con las revueltas de Stonewall, es por ello que el mes del Orgullo coincide con este mes para conmemorar y honrar la memoria de las personas que lucharon para conseguir visibilizar el movimiento y obtener derechos humanos hasta aquel momento negados.

Mucho se avanza cada día y es necesario seguir haciéndolo, y una de las muchas formas es conocer de lo que se habla. Por esa razón, el equipo de Platanomelón, la marca de juguetes eróticos online líder en México, creó un glosario con palabras que hay que conocer porque visibilizan a la comunidad LGBTQI+ y nos permiten aprender.

Para conocer todo lo que involucra la identidad sexual, te dejamos estos conceptos básicos:

Diversidad de género y diversidad sexual

Implica que todas las personas tienen derecho a existir y manifestarse de la forma que sientan y consideren, sin límites.

Expresión de género o rol de género

La forma en la que una persona expresa su género: cómo habla, cómo viste, su actitud, cómo se relaciona. Se trata de una variable que, a diferencia de lo que culturalmente se cree, es totalmente independiente al género asignado al nacer y de la orientación afectivo-sexual.

Género

El género es el conjunto de formas de hacer, pensar y sentir que socialmente se suele enseñar a cada persona según sus características genitales o sexo fenotípico. Es muy importante saber diferenciar el género de la identidad de género.

Identidad de género

Es la percepción personal y vivencia psicológica del género. Es decir, la identidad de género está en la cabeza y no tiene por qué coincidir con el sexo (genitales, hormonas).

Orientación sexual

Capacidad de cada persona de sentir una atracción afectivo sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, de más de un género o de una identidad de género. También es la capacidad de no sentir atracción sexual y/o afectiva, como en el caso de las personas asexuales. Al contrario de lo que se consideraba tradicionalmente, la orientación sexual NO es una elección voluntaria.

Existen muchas identidades sexuales. Te dejamos algunos ejemplos para que los conozcas:

LGBTQI+

La siglas que significan lesbianas, gais, bisexuales, transgénero / transexuales, queer, intersexuales son usadas por algunxs activistas que han definido este símbolo como una forma de integrar a todas las realidades no mencionadas en el acrónimo LGBTQI+. Otras personas lo definen como un signo de inclusión social, independientemente del colectivo, de personas no heterosexuales o no cisgénero, incluso de personas con orientaciones y géneros normativos que se suman a la celebración y reivindicación de la diversidad sexual. Otra interpretación es la de dar voz a todos esos colectivos que no pertenecen a términos definidos; el denominador común es la inclusión, sin discriminaciones.

Agénero

No se identifican en ningún género. Las personas agénero pueden preferir los pronombres neutros, no binarios (elle-elles).

Andróginx

Persona cuya expresión de género incluye características socialmente consideradas masculinas con otras socialmente consideradas femeninas.

Asexual

Algunas personas no sienten atracción sexual, otras no sienten atracción romántica y otras ninguna de las dos. Esta orientación sexual no implica necesariamente no tener libido, relaciones sexuales o no sentir excitación, y no está relacionada con la abstinencia, que es una decisión personal, mientras que la asexualidad se da por naturaleza.

Bigénero

La raíz “bi” define a personas que se identifican con dos géneros (tanto binarios (hombre/mujer) como no binarios (género fluido, agénero, etc.) simultáneamente o de forma alternada.

Bisexual

Es la orientación sexual hacia más de un género. Una persona bisexual puede sentir atracción erótica y/o afectiva por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, de géneros no binarios, etc., e incluso pueden complementar su autodefinición con el término “pansexuales”. Te lo explicamos más adelante.

Cis o cisgénero

Convencionalmente, al nacer, se asigna un género u otro según los genitales, aunque esto puede cambiar: se puede tener pene y sentirse mujer o tener vulva/vagina y sentirse hombre. Pero si el género que se te asignó concuerda con tu identidad de género, eres cisgénero.

Demisexual

Orientación sexual que define a las personas que no experimentan atracción sexual a menos que haya una fuerte conexión emocional con alguien: el vínculo emocional es crucial para sentir atracción sexual.

Gay

Seguramente sabes que este concepto se refiere a hombres cis o trans que sienten atracción hacia hombres cis o trans. Además, gay es un término paraguas que define a personas que sienten atracción afectiva, erótica y/o sexual hacia sujetos del mismo género.

Heterosexualidad

El prefijo “hetero” proviene del griego y significa “distinto”; heterosexualidad se refiere a la orientación de personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas de un género diferente al suyo. Un apunte a tener en cuenta: es irrelevante si la persona o el objeto sexual es cis o trans.

Homosexualidad

El prefijo “homo” proviene del griego y significa “igual”; homosexualidad es la orientación de personas que sienten atracción erótica y afectiva por personas del mismo género. De nuevo: no tiene en cuenta si las personas son cis o trans.

Lesbiana

Mujer cis o trans que se siente atraída afectivamente y/o sexualmente por mujeres cis o trans. También es una expresión alternativa a “homosexual”.

No binario

Personas que NO perciben su identidad de género en términos binarios ('hombre'/'mujer'). Estas personas están fuera de la cisnormatividad, colocándose en un amplio abanico que incluye personas de género fluido, bigénero, agénero y más.

Pansexualidad

El prefijo “pan” significa "todo” en griego, por lo que la pansexualidad define la capacidad de sentir atracción sexual y/o afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual, roles sexuales, etc., y tradicionalmente se ha contrapuesto a definiciones como bisexualidad por sentir atracción independientemente del género de la persona. El término bisexual, en su evolución, ha aclarado que la identidad de género de la persona y su sexo no es un factor limitante a la hora de sentir atracción.

Transgénero

Personas que sienten incongruencia entre su género percibido y el género asignado al nacer. Las personas transgénero no se someten o no se han sometido aún a intervenciones médicas (quirúrgicas y/o hormonales) para cambiar su aspecto estético y biológico.

Transexual

El término transexual, a diferencia del transgénero, se refiere a personas que optan por intervenciones hormonales, quirúrgicas o ambas para adecuar su apariencia a su percepción psicológica, sentimiento de pertenencia e identidad social.

Travesti

Personas que de forma más o menos esporádica se visten y actúan con los códigos del género convencionalmente opuesto. Los motivos de hacerlo pueden ser varios: ya sea por inclinación natural, por gusto personal, por motivos laborales o de entretenimiento. El travestismo tiene un significado político y social profundo: encarnar un rol de género contrario al asignado por la sociedad, no son simples indumentos o maquillaje.

Drag

Drag es una persona que se viste con ropa y complementos que la sociedad atribuye a personas del género opuesto con finalidades de entretenimiento y/o laborales.Hay muchas otras palabras que puedes conocer para empezar a generar conciencia sobre la diversidad que existe en cuanto a gustos y géneros. Con esto lograremos que la sociedad sea más comprensiva con la comunidad LGBTIQ+. Puedes leer el Glosario completo en la web de Platanomelón, donde también comparten más contenido de valor sobre educación sexual.

