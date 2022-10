¿Quién y cómo puede solicitar el perdón de la deuda estudiantil propuesto por Biden?

A finales de agosto el presidente Joe Biden anunció sus planes de un nuevo proyecto que tiene como objetivo perdonar las dudas que millones de universitarios adquirieron del gobierno federal para poder pagar sus estudios.

Dicho proyecto pretende cancelar hasta $20 mil dólares en deuda por estudiante; ahora que ya fue activado el programa por el mismo presidente, los prestatarios pueden iniciar el proceso de solicitud en línea y llegar los formularios requeridos.

Este lunes, Biden anunció la activación del programa a través de redes sociales, donde compartió la plataforma en donde se hacen las solicitudes. “Estamos brindando alivio a millones de prestatarios que más lo necesitan. La solicitud para solicitar el alivio de la deuda estudiantes ya está abierta”, dijo.

En una conferencia de prensa, el mandatario destacó que la solicitud es rápida y que se hace en menos de cinco minutos desde una computadora o en un teléfono celular.

Se estima que más de 40 millones de personas serán elegibles para la condonación de deudas estudiantiles.

El plan de perdón pretende cancelar $10 mil dólares en deuda para quienes ganan menos de $125 mil dólares por año y tienen la deuda con el Departamento de Educación, y hasta $20 mil para quienes recibieron las Becas Pell; estas becas son gubernamentales dirigidas a estudiantes de bajos recursos, con familias que tienen ingresos anuales menores a $60 mil dólares.

Además de las personas con estas características, la condonación puede ser solicitada por estudiantes de posgrado.

Las personas que cubrieron voluntariamente sus deudas antes de marzo de 2020 pueden recibir un reembolso a través del programa de alivio.

