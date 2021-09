Reconocen al mexicano Andrew Almazán por educación a sobredotados

En el marco de un foro virtual que agrupó a especialistas de talla internacional en el tema de la sobredotación intelectual infantil, el Dr. Andrew Almazán Anaya, director de Investigación y Psicología del Centro de Atención a Talento (CEDAT) fue reconocido como Líder Emergente en Educación de Sobredotados "Emerging Leader in Gifted Education" por parte del World Council for Gifted and Talented Children. Fue la doctora Julia Roberts, presidenta de dicho organismo, quien hizo oficial la distinción al también egresado de Harvard University.

La Dra. Roberts destacó en este foro la labor que ha desempeñado el Dr. Andrew Almazán Anaya en pro de los derechos humanos de los niños sobredotados en México por más una década, el impulso de una nueva ley de inclusión para niños genio en el país y además reconoció su trabajo de diagnóstico y educativo: ha logrado detectar a más de 11 mil menores con estas condiciones en México en 10 años de trabajo, cifra sin precedentes en el presente siglo e instauró el exitoso Programa de Potenciación Intelectual en todas las sedes del CEDAT en México.

“Es un gran honor recibir este reconocimiento porque avala el trabajo que hemos desempañado por brindar a esta minoría en México todos elementos psicoeducativos para que puedan desarrollar todas sus increíbles capacidades por el país, aun en tiempos tan complicados como los que vivimos ahora”, afirmó el joven investigador.

En este marco, ambos especialistas presentaron dos opiniones científicas sobre la situación actual de los niños genio en economías emergentes. En primer término la Dra. Julia Roberts abordó sobre los retos de las infancias sobredotadas en países emergentes a raíz de la pandemia y las perspectivas a seguir en este campo.

Por su parte el Dr. Andrew Almazán Anaya habló de las estrategias que ha desarrollado el CEDAT durante la pandemia, destacando la labor de diagnóstico, el programa de continuidad de la educación diferenciada a distancia con programas de 40 a 50 horas semanales en donde participaron más de 200 alumnos, así como el Perfil del Niño Sobredotado 2021, cuyo objetivo es redoblar la capacidad de diagnóstico en todo el país.

Cabe señalar que el Perfil del Niño Sobredotado 2021, además de ser una investigación científica divulgada en Conacyt o en The Relation of Language Learning to Later Verbal Intelligence (Harvard University), está destinado para maestros y padres de familia con el fin de que puedan determinar si se presenta en sus entornos algún caso de un niño con estas capacidades. Está disponible en http://www.cedat.com.mx/es/perfil-del-sobredotado.

Otro punto que abordó el Dr. Andrew Almazán Anaya es la estrategia de expansión del Programa de Potenciación Intelectual, el cual está disponible en las tres sucursales mexicanas del CEDAT (Ciudad de México, Ciudad Satélite y Guadalajara). Adelantó que próximamente, será instaurado en Houston, Texas, y su finalidad será atender a la gran comunidad latina que habita el sur de Estados Unidos.

Ambos especialistas concluyeron en que el reto para todas las economías emergentes es diagnosticar desde muy temprana edad a los niños sobredotados, con el fin de evitar a toda costa el problema de la fuga de cerebros, y brindarles atención diferenciada, para potenciar sus increíbles capacidades en beneficios de sus países.

A propósito de la distinción otorgada al Dr. Andrew Almazán Anaya por parte del World Council for Gifted and Talented Children, es necesario recodar que el joven investigador cuenta con ocho títulos universitarios en colegios de prestigio internacional como es la Universidad de Harvard y Yale, además de múltiples certificaciones.

Es Médico Cirujano con Honores por la Universidad Panamericana; tiene Doctorado en Innovación Educativa por el ITESM; Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM; Maestría en Business Administración por la EGADE ITESM; Master en Psychology en Harvard University; Master en Avanced Management, Yale University; Master en Educacional Psychology of Gifted, University of Connecticut; y Licenciado en Psicología, por la Universidad del Valle de México.

Recientemente fue reconocido por la Universidad de Harvard con el Derek Bok Award 2020 por su labor en pro de los derechos humanos de los niños con capacidades especiales.

Con información del CEDAT.