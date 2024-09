¡Renueva tu visa americana de manera exprés! Aprovecha las nuevas fechas de citas disponibles en México y agiliza tu trámite sin complicaciones.

No importa si no resides en las ciudades con citas exprés, siempre y cuando estés dispuesto a viajar, podrás beneficiarte de este servicio rápido y eficiente. No dejes pasar esta oportunidad y asegura tu cita.

En algunos consulados de Estados Unidos en México, es posible obtener una cita para renovar la visa americana en un día, siempre y cuando no se requiera una entrevista con un oficial consular.

¿Quiénes no requieren entrevista al renovar la visa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que en 2024 continuará el programa de exención de entrevista para quienes renuevan una visa americana de no inmigrante.

Aquellos que renuevan una visa americana FM2, FM3, BCC, BBBCV, B1/B2, C1/D, F, I, J, M, O, P, R y TN pueden quedar exentos de la entrevista con un oficial consular si realizan su trámite dentro de los 48 meses posteriores a la fecha de vencimiento de su visa.

Así que, si tu visa de turista B1/B2 venció hace menos de 48 meses (o 4 años), apresúrate a iniciar el trámite de renovación y aprovecha el beneficio de no tener que pasar por una entrevista con el oficial consular.

Anteriormente, esta medida solo era válida para quienes renovaban antes del año de vencimiento, por lo que ahora es una gran oportunidad para quienes dejaron pasar más tiempo.

Según el Departamento de Estado:

Los consulados con tiempo de espera de un día para las citas son:

Nogales : 4 de septiembre de 2024.

: 4 de septiembre de 2024. Mérida : 4 de septiembre de 2024.

: 4 de septiembre de 2024. Tijuana : 4 de septiembre de 2024.

: 4 de septiembre de 2024. Matamoros : 4 de septiembre de 2024.

: 4 de septiembre de 2024. Ciudad de México: 4 de septiembre de 2024.

Para hacer tu trámite exprés, debes seleccionar estos consulados al momento de solicitar la renovación. No importa si no resides en esas ciudades, siempre y cuando estés dispuesto a viajar. Después de ingresar tus datos, el sistema te informará si eres candidato a renovar sin entrevista y podrás hacer el trámite de inmediato.

El tiempo de espera en el resto de los consulados es de:

Ciudad Juárez : 5 de septiembre de 2024.

: 5 de septiembre de 2024. Nuevo Laredo : 8 de septiembre de 2024.

: 8 de septiembre de 2024. Hermosillo :16 de septiembre de 2024.

:16 de septiembre de 2024. Guadalajara : 18 de septiembre de 2024.

: 18 de septiembre de 2024. Monterrey: 14 de noviembre de 2024.

Requisitos para renovar la visa americana sin entrevista

Para permitir que un solicitante renueve su visa americana sin entrevista, el Departamento de Estado establece ciertos requisitos, entre los que se incluyen:

Estar renovando una visa emitida en el país desde donde se está solicitando y que aún esté vigente o haya vencido dentro de los últimos 12 a 48 meses.

y que aún esté vigente o haya vencido dentro de los últimos 12 a 48 meses. Ser ciudadano local o residente permanente del país desde donde se presenta la solicitud y estar físicamente presente en el país.

Que las 10 huellas dactilares se hayan tomado en el momento en que se emitió la última visa.

se hayan tomado en el momento en que se emitió la última visa. La visa anterior no fue perdida, robada o revocada.

La solicitud de visa más reciente no fue rechazada.

¿Cómo renovar la visa americana sin entrevista? Sigue estos pasos:

El primer paso es llenar el formato de solicitud DS-160 en la página https://ceac.state.gov/genniv/. Tiene 13 secciones donde deberás ingresar tu información personal, datos de contacto, trabajo y motivo de viaje a Estados Unidos. Al final, se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. Ten en cuenta que la solicitud está en inglés y deberás activar la traducción al español al iniciar. Debes tener un pasaporte vigente antes de llenarla.

Entra a la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos (https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/). Deberás crear una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado. Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Cuando el sistema haya detectado el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado en la página web.

Después de completar el flujo de programación de citas de visa a través de este sitio web, te llegará un aviso donde te informarán si eres elegible para renovar la visa americana sin entrevista. “Los solicitantes que califiquen para el proceso de ‘Exención de entrevista de renovación’ recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos en la sección consular seleccionada”, anotan.

El Servicio de Visas de los Estados Unidos te informará sobre cuándo ir a recoger tu nueva visa al CAS o se enviará al servicio de paquetería que seleccionaste. Si no fuiste seleccionado para renovar la visa sin entrevista, tendrás que pasar por la entrevista presencial con un oficial consular en el consulado que seleccionaste al agendar las citas.