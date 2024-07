¿Realizaste el examen de admisión para estudiar una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)? Si es así, es importante que sepas que pronto serán publicados los resultados por lo que tienes que estar muy atento y atenta. ¿Cuándo y cómo saber si fuiste aceptado? Aquí te contamos el paso a paso para que consultes estos datos.

En el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2024, que se llevó a cabo del 18 de mayo al 1 de junio de 2024, cientos de personas realizaron el examen para ingresar a las licenciaturas que se imparten en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM, en sus modalidades Abierta y a Distancia.

La UNAM notificó la fecha en la que los resultados estarán disponibles en línea a través de su página oficial, por lo que hizo un llamado a todas las personas que concursaron para que los consulten lo antes posible, sobre todo porque posterior a su publicación, hay una serie de trámites inmediatos que el estudiante seleccionado debe realizar.

¿Cuándo publican los resultados del examen de admisión UNAM 2024?

La UNAM anunció que los resultados del examen de admisión del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2024 podrán consultarse este jueves 18 de julio a partir de las 17:00 horas .

¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión UNAM 2024? Paso a paso

A través de la página www.dgae.unam.mx puedes consultar los resultados del examen de admisión a la UNAM 2024.

Paso 1. Selecciona el Sistema o la Modalidad y el área de la licenciatura para la cual aplicaste, es decir, sistema escolarizado, modalidad abierta, modalidad a distancia.

Paso 2 . Da clic sobre el nombre de la carrera-plantel por la que concursaste.

Paso 3. Aparecerá una relación con números de comprobante (dicha cifra es la que está en tu Boleta-Credencial).

Paso 4. Busca tu número de comprobante, el cual estará asociado a alguna de las siguientes letras: S (Seleccionado); N (No presentada); C (Cancelada) y sin letra significa que no fue seleccionado.

Requisitos para ingresar a licenciatura de la UNAM tras ser aceptado

En un comunicado oficial, la UNAM informa que, en apego al Reglamento General de Inscripciones, sólo podrán ingresar los aspirantes seleccionados que:

Demuestren haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0.

Cumplan con los requisitos estipulados para cada tipo de ingreso.

El portal de la UNAM especifica que los aspirantes seleccionados deben presentar un examen de inglés obligatorio y responder la hoja de datos estadísticos del 18 al 21 de julio de 2024; no hay prórroga. Cabe mencionar que el examen diagnóstico de inglés es únicamente para identificar los conocimientos del idioma de la persona seleccionada, por lo que no se otorgará calificación alguna.

Si no cumples con estos dos requisitos no podrás obtener la cita para la entrega de tus documentos o documentación de ingreso. La entrega de tus documentos originales será de acuerdo con tu cita y ésta podría ser del 22 al 26 de julio, o el 30 o 31 de julio de 2024. De igual forma, no habrá prórroga.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

De acuerdo con el calendario de la UNAM, para el ciclo escolar 2024-2025, el comienzo se clases en todas sus escuelas es el próximo 5 de agosto.