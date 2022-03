Semana Santa 2022 en Estados Unidos. ¿Cuándo es y cómo se celebra?

La Semana Santa es una de las fechas más importantes para las religiones católica y cristiana, pero en Estados Unidos no se llevan a cabo grandes eventos ni representaciones multitudinarias como en México y otros países de Latinoamérica.

Los latinoamericanos acostumbran tener días de asueto por esta tradición, pero en la Unión Americana los ciudadanos acuden a estudiar y trabajar como en cualquier otro día.

En México la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa reúne a más de 2 millones de asistentes cada año. Sin embargo, en Estados Unidos sólo se llevan a cabo pequeñas representaciones en algunas poblaciones de latinos y en las iglesias católicas.

En Puerto Rico, un territorio no incorporado a la Unión Americana, se llevan a cabo procesiones, misas, un ayuno y penitencia durante el Viernes Santo.

Las iglesias del país también realizan vigilias una noche anterior a la Pascua, pero no reúnen a tantas personas como en Latinoamérica.

La Semana Santa no es un día feriado oficial aprobado por el Congreso en Estados Unidos, así que no es forzoso que los trabajadores tengan algún día de descanso.

En México, el calendario de clases oficial marca dos semanas de asueto en abril por Semana Santa y en algunos empleos se acostumbra dejar que los trabajadores no asistan en el Jueves y el Viernes Santo.

En Estados Unidos, la Semana Santa coincide con las vacaciones de primavera de algunas instituciones educativas, conocido como spring break. Algunas escuelas comienzan este periodo de descanso a mediados de marzo y otras en abril.

En el calendario escolar 2021-2022, el spring break está marcado entre el 11 de marzo y el 22 de abril. Los distritos escolares dan diferentes semanas ya sea en marzo o abril.

Los estadounidenses aprovechan los días de descanso en las playas del país y de México.

