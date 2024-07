En Estados Unidos, existen programas que permiten a las empresas contratar trabajadores extranjeros cuando no encuentran suficiente mano de obra capacitada en el país. Uno de los programas más populares es el que otorga visas H-2B. A continuación, te proporcionamos información detallada sobre este permiso de trabajo codiciado.

¿Qué son las visas de trabajo H-2B?

A través del programa de visas H-2B, las empresas establecidas en Estados Unidos pueden reclutar extranjeros para emplearlos en trabajos temporales no agrícolas. Estas visas se enfocan en buscar trabajadores extranjeros con oficios que brinden servicios o mano de obra para los cuales no hay suficientes estadounidenses disponibles o capacitados. Además, no se requieren títulos académicos o profesionales para laborar bajo esta visa.

Los trabajadores H-2B pueden emplearse en una variedad de puestos, como jardinería, construcción, limpieza, hotelería, trabajador forestal, mesero, obrero en una fábrica, cuidador de animales, entre otros.

Requisitos para obtener la visa H-2B:

El empleador debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para realizar las actividades requeridas. Una vez probado, se presenta una solicitud de Certificación de Empleo Temporal.

El peticionario debe presentar el Formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El trabajador debe tramitar un pasaporte y su visa en el consulado correspondiente.

Se debe pagar una tarifa de solicitud de visa H-2B. La paga el empleador.

Proceso para obtener la visa H-2B:

El período máximo de estadía en Estados Unidos con la visa H-2B es de 3 años. Estos son los pasos a seguir:

El empleador presenta una Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Una vez recibida la certificación, se presenta el Formulario I-129 ante USCIS.

Si se aprueba, los trabajadores presentan una petición de visa H-2B en el consulado de Estados Unidos en México. Deben completar el formulario de solicitud de visa DS-160 y pagar la tarifa correspondiente.

¿Qué información se solicita para obtener la visa H-2B?

El formato de certificación para empleo temporal incluye:

Información del trabajo : puesto, número de trabajador, fechas de inicio y término, tipo de estacionalidad.

: puesto, número de trabajador, fechas de inicio y término, tipo de estacionalidad. Información del trabajador : nombre legal, dirección, ciudad, país, estado, código postal, número de identificación de empleado, teléfono.

: nombre legal, dirección, ciudad, país, estado, código postal, número de identificación de empleado, teléfono. Información de contacto del trabajador : nombre del familiar y su ocupación, dirección y número de teléfono.

: nombre del familiar y su ocupación, dirección y número de teléfono. Detalles del trabajo: descripción, estado donde se llevará a cabo, horas y días de trabajo, nivel de estudios requerido y otros requisitos.

Lugar de trabajo: dirección, área metropolitana, sueldo por hora, transporte diario, pago de horas extra, capacitación, equipo proporcionado por el empleador, facilidades y deducciones salariales.

Firmas de acuerdo.

Las solicitudes pueden ser rechazadas si la empresa no justifica adecuadamente la necesidad de contratar trabajadores extranjeros. Es fundamental demostrar que no hay suficientes estadounidenses capacitados o disponibles para el trabajo.

Recuerda tomar precauciones durante todo el proceso y verificar que la empresa tenga los certificados del Departamento de Trabajo. Además, ten en cuenta que no deben exigir dinero para otorgarte la visa.