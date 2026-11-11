Aprender francés puede convertirse en una gran ventaja para quienes desean estudiar en el extranjero, fortalecer su perfil profesional o ampliar sus oportunidades laborales en un entorno internacional.

La UNAM Canadá ofrece el programa "Descubre Canadá en francés", una serie de cursos en línea diseñados especialmente para personas de habla hispana que quieren aprender el idioma dentro de un contexto cultural canadiense.

El programa destaca por combinar la enseñanza del francés con el conocimiento de la sociedad canadiense, particularmente de la provincia de Quebec. Además, las clases son impartidas por profesores canadienses con amplia experiencia en la enseñanza del idioma a estudiantes hispanohablantes.

¿Qué es el programa Descubre Canadá en francés?

Se trata de una propuesta académica desarrollada por la UNAM Canadá para que los estudiantes aprendan francés mediante un enfoque práctico y comunicativo.

El método de enseñanza está basado en situaciones reales de la vida cotidiana, por lo que los participantes desarrollan habilidades para solicitar información, pedir direcciones, realizar compras, conversar sobre experiencias personales y desenvolverse en contextos habituales.

Uno de los principales atractivos del programa es que incorpora elementos culturales de Quebec, permitiendo que los alumnos conozcan costumbres, formas de interacción social y aspectos relevantes de la vida canadiense mientras avanzan en su aprendizaje del idioma.

Niveles disponibles

Los cursos están dirigidos tanto a principiantes como a estudiantes con conocimientos previos de francés.

La oferta académica comienza con el nivel Inicial N1, pensado para personas que nunca han estudiado el idioma. Posteriormente se encuentran los niveles N2, N3 y N4, donde los estudiantes fortalecen las bases gramaticales y comunicativas. Finalmente, los niveles N5, N6 y N7 están enfocados en desarrollar competencias intermedias que permiten comunicarse con mayor fluidez en diversas situaciones.

Duración de los cursos

Cada curso tiene una duración de nueve semanas. Durante ese periodo, los participantes completan un total de 33 horas de formación. De ese tiempo, 27 horas corresponden a clases en vivo impartidas por el profesor, mientras que las seis horas restantes están destinadas al trabajo autónomo y actividades complementarias.

Las sesiones virtuales se realizan dos veces por semana y cada clase tiene una duración de una hora y media.

Fechas del periodo Invierno 2027

La convocatoria para el periodo Invierno 2027 contempla actividades del 8 de febrero al 19 de abril de 2027.

Los horarios definitivos son asignados según la matrícula registrada en cada nivel.

Horarios de clase

Las clases se imparten en horario nocturno para facilitar la participación de estudiantes que trabajan o estudian durante el día.

Las sesiones se desarrollan de 8:00 a 9:30 de la noche, horario del Este de Canadá, dos veces por semana. Dependiendo del grupo, las clases pueden programarse los lunes y miércoles o los martes y jueves.

La institución recomienda a los participantes considerar los cambios estacionales de horario entre Canadá y México para evitar confusiones al momento de conectarse a las clases.

¿Cuánto cuesta estudiar francés en UNAM Canadá?

El costo depende del perfil académico del participante.

Los estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM pueden acceder a una tarifa preferencial de 279.31 dólares canadienses.

Por su parte, los estudiantes de escuelas públicas mexicanas y los exalumnos de la UNAM deberán cubrir una cuota de 290.74 dólares canadienses.

Para el público general, el precio establecido es de 303.21 dólares canadienses.

La institución señala que el costo incluye la inscripción, las clases, los materiales didácticos y los impuestos correspondientes.

Además, los pagos se realizan exclusivamente mediante la plataforma oficial de la UNAM Canadá a través de PayPal, sistema que convierte automáticamente el pago a dólares canadienses desde la moneda local del estudiante.

¿Es obligatorio presentar examen de colocación?

No todos los aspirantes deben presentar evaluación. Las personas interesadas en comenzar desde el nivel Inicial N1 pueden inscribirse directamente sin examen de colocación.

Sin embargo, quienes desean ingresar a cualquiera de los niveles N2 al N7 deben realizar una evaluación gratuita por videoconferencia para determinar su dominio del idioma y ubicarlos en el grupo adecuado.

La universidad aclara que aprobar el examen no garantiza automáticamente un lugar, ya que los cupos son limitados y se asignan conforme los candidatos completan el proceso de inscripción y pago.

Proceso de inscripción paso a paso

El primer paso consiste en realizar un preregistro enviando un correo electrónico a servescol@unamcanada.com, dirigido al Área de Registro, Inscripción y Gestión Estudiantil (RIGES).

En el mensaje se debe incluir el nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y el nivel de francés que se desea cursar. Quienes soliciten descuentos por pertenecer a la UNAM o a una institución educativa elegible deberán adjuntar una imagen digital de su credencial vigente.

Una vez revisada la información, los aspirantes que requieran evaluación recibirán acceso al sistema para programar su examen oral por videoconferencia.

Tras aprobar la evaluación, la institución enviará la información correspondiente al grupo disponible, los horarios y las instrucciones de pago.

Después de realizar el pago, el estudiante deberá reenviar el comprobante a RIGES para que su inscripción sea validada oficialmente.

Finalmente, aproximadamente dos semanas antes del inicio del curso, los participantes recibirán acceso para crear su expediente estudiantil, mientras que en los días previos al arranque del programa obtendrán el material de estudio y los enlaces para conectarse a las sesiones virtuales.

¿Qué aprenderás en cada etapa?

En el nivel inicial, los estudiantes aprenden a presentarse, compartir información personal, hablar sobre gustos y preferencias, solicitar información básica y pedir direcciones.

A medida que avanzan, comienzan a desarrollar habilidades para describir personas, hablar sobre el clima, contar experiencias pasadas y expresar proyectos personales.

En los niveles intermedios, el contenido se enfoca en conversaciones relacionadas con viajes, actividades recreativas, toma de decisiones, propuestas, consejos y proyectos futuros.

Finalmente, en el nivel N7, los estudiantes trabajan competencias más avanzadas para narrar acontecimientos, relatar hechos biográficos, expresar opiniones, manifestar acuerdo o desacuerdo y mantener conversaciones sobre temas culturales y lingüísticos.