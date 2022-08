Universidad Anáhuac ofrece curso de inglés conversacional gratis y en línea

La Universidad Anáhuac, reconocida por QS World University Rankings como una de las mejores universidades de México, ofrece un curso de inglés básico conversacional. ¿Lo mejor? ¡En una plataforma gratuita!

La universidad se unió a la plataforma edX, fundada por Harvard y el MIT, para “transformar la educación tradicional, eliminando las barreras de costo, ubicación y acceso”.

Para tomar uno de estos cursos debes crear una cuenta y registrarte sin costo en la plataforma https://authn.edx.org/register. Te pedirán datos de tu correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario, contraseña y país de residencia.

El curso de inglés de Anáhuac (clic aquí) no tiene costo siempre y cuando no solicites el certificado ni requieras una calificación en tareas y exámenes. Si quieres un certificado al terminar o calificación en tus exámenes, entonces sí tendrás que pagar una cuota de $977 pesos mexicanos.

¿De qué va el curso de inglés de la Universidad Anáhuac?

Este curso está dirigido a estudiantes de nivel básico con interés en mejorar sus habilidades de conversación para poder relacionarse al hacer networking en negocios y el trabajo.

“En tu vida diaria y laboral, seguramente te has enfrentado a situaciones en donde tienes que leer, entender o hablar inglés y te encuentras en una encrucijada cuando no te sientes capaz de realizarlo de manera efectiva. Si te sentiste identificado, curso fue creado para ti”, anotan.

Sus instructores aseguran que al terminar el curso en línea los estudiantes se desenvolverán mejor al hablar en inglés, pues su metodología incluye ejercicios que alientan la conexión entre los significados, situaciones y repetición, facilitando la comunicación en este idioma.

“Aprenderás a comunicarte de forma oral y escrita en el idioma inglés, de manera efectiva para aplicar en tu vida diaria y laboral. Serás capaz de expresar hechos y opiniones con confianza y expandirás tu vocabulario en inglés con alrededor de 50-60 palabras por semana”, anotan.

Los módulos son:

Module 1. Nice to meet you!

-Introducing yourself and giving personal information

-Asking questions about things and people

-Suggesting things to do

-Asking about objects

-Talking about possessions

-Finding things in common and differences

-Likes and dislikes

Module 2. Routines

-Discussing habits

-Buying things

-Asking about travel information

-Travel vocabulary and questions

Module 3. Living the past

-Speaking about situations

-Finding out where people were in the past

-Asking and answering questions about the past

-Giving opinions

Module 4. My future plans

-Talking about plans

-Going to new places, doing new things and facing business opportunities

-Starting and ending a conversation

Si el inglés siempre ha sido una piedrita en tu camino, debes saber que actualmente hay múltiples formas de aprender este idioma completamente gratis.

El gobierno de Estados Unidos ofrece material gratuito para aprender inglés en su página USA Learns. El curso consta de tres niveles: básico, intermedio y segundo idioma.

Los usuarios interesados tienen que registrarse en la página https://www.usalearns.org/student-registration e introducir su nombre y correo electrónico para tener acceso a los materiales.