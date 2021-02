Universidad de Indiana ofrece beca para alumnos internacionales

Una universidad ubicada en Indiana, en Estados Unidos, ofrece una beca para estudiantes internacionales que quieran estudiar la licenciatura.

El apoyo económico que brinda la Universidad de Valparaiso va de la mitad de la matrícula anual hasta los 30 mil dólares anuales y es renovable hasta por cuatro años de educación universitaria.

Esta institución privada, ubicada en la ciudad de Valparaiso, destaca en la educación de profesionistas en ámbitos como Negocios, Marketing, Ingeniería y Ciencias Sociales, de acuerdo con el sitio US News.

La matrícula de licenciatura en la Universidad de Valparaiso tiene un costo de 43 mil dólares al año (873,733 MXN) y a esta cifra se le debe añadir el costo de alojamiento en el campus, de 7 mil 956 dólares, y alimentación, por 4 mil 916 dólares, entre otros gastos.

La beca pertenece al programa You Are Welcome Here y no se puede combinar con otros apoyos económicos, ya que ofrece una cifra alta de dinero.

En la convocatoria, la Universidad de Valparaiso, situada en Indiana, aclara que la ayuda económica está disponible para alumnos internacionales de todos los campos de estudio.

Los aspirantes a la beca deben llenar el formulario en el sitio web www.valpo.edu antes del próximo 15 de marzo. Los resultados se enviarán por correo electrónico después del próximo 1 de abril.

Lee también: Universidad en Chicago ofrece beca de posgrado para abogados mexicanos

Requisitos para la beca en Valparaiso University

- Ser estudiante de primer año en la institución.

- No tener la nacionalidad estadounidense y haber estudiado el bachillerato fuera de la Unión Americana.

- Demostrar cualidades de liderazgo e iniciativa personal en actividades de intercambio intercultural.

- Enviar la solicitud de You Are Welcome Here con un ensayo de entre 500 y mil palabras o un video de dos a cinco minutos en el que el alumno hable sobre sus habilidades de liderazgo

#Scholarship Alert! Valparaiso University is recognizing international students who have a vision for enchanting intercultural understanding through their #YouAreWelcomeHere scholarship, covering a minimum of 50% tuition costs. Apply by March 15 → https://t.co/rTGCYZOmiR pic.twitter.com/IXwMsxdqQv — EducationUSA Mexico (@EducationUSAMX) February 9, 2021



p