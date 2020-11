La Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, ofrece cuatro becas de hasta 25 mil dólares al año para estudiantes internacionales que cursen la licenciatura.

La ayuda económica de la institución, ubicada en East Lansing, va de los 5 mil a los 25 mil dólares anuales, según el tipo de beca que se solicite

La Michigan State University destaca en carreras como Periodismo, Comunicación, Negocios, Marketing, Servicios Sociales, Ingeniería y Ciencias Biomédicas.

El costo de la matrícula 2020-21 en la universidad es de 14 mil 524 dólares (297,058 MXN) para los residentes del estado y de 41 mil 330 dólares (845,317 MXN) por año para los alumnos de nuevo ingreso.

Al sumar otras tarifas como alojamiento, útiles escolares, seguro médico y otros gastos, el costo de estudiar en el colegio en Estados Unidos es de 59 mil 594 dólares (1,218,868 MXN) por dos semestres.

Todas las becas de la Universidad Estatal de Michigan deben solicitarse en el sitio oficial de la institución: www.admissions.msu.edu.

Scholarship Alert! Scholarship Alert! @michiganstateu offers numerous international student scholarships, including a #YouAreWelcomeHere scholarship, which covers up to $25,000 of tuition! Learn more → https://t.co/vryH22erDI pic.twitter.com/Y99VDNKqby — EducationUSA Mexico (@EducationUSAMX) November 9, 2020

Becas de la Michigan State University

- Beca de matrícula internacional: se otorga a estudiantes de primer año que residen fuera de Estados Unidos y se basa en el rendimiento académico, actividades extracurriculares, un ensayo y la diversidad geográfica. Se debe solicitar antes del 1 de diciembre.

Monto: entre 15 mil (306,793 MXN) y 25 mil dólares (511,322 MXN).

- Beca You Are Welcome Here: se brinda bajo el programa del mismo nombre y es renovable hasta por ocho meses.

Monto: 25 mil dólares (511,322 MXN).

- Beca a la Distinción: está destinada a ciudadanos de Canadá o México hasta por ocho semestres.

Monto: 5 mil dólares (102,265 MXN).

- Beca de Excelencia: se otorga a estudiantes internacionales con al menos 33 puntos en ACT y de mil 500 en la prueba SAT. Se proporciona por ocho semestres.

Monto: 13 mil dólares (264,888 MXN) al año.

La Universidad Estatal de Michigan otorga otras becas para extranjeros pero por montos menores a los 7 mil dólares al año.

p