Universidad de Wisconsin ofrece beca para estudiantes internacionales

La University of Wisconsin Superior, en Estados Unidos, ofrece dos becas para estudiantes internacionales que quieran cursar la licenciatura.

La institución, situada en la ciudad de Superior, apoya a los alumnos con 7 mil 500 dólares al año (154,930 MXN) a través del programa You Are Welcome Here.

La beca es renovable para los cuatro años de licenciatura de los estudiantes extranjeros y se otorga a partir del semestre de otoño de 2021.

La University of Wisconsin Superior destaca en la formación de profesionistas en las áreas de Ciencias Biomédicas, Educación, Marketing, Negocios, Psicología y Estudios Interdisciplinarios, según US News.

El costo de la matrícula en la universidad es de 4 mil 70 dólares para residentes del estado de Wisconsin. Para el resto de los estudiantes el costo incrementa a 7 mil 857 dólares por semestre.

Con la beca You Are Welcome Here los alumnos internacionales podrían cubrir casi un semestre completo.

Los estudiantes tienen hasta el próximo 1 de mayo para solicitar la beca universitaria en el sitio web www.uwsuper.edu.

Requisitos para obtener la beca en la universidad de Wisconsin

- Ser estudiante de nuevo ingreso.

- Tener un puntaje equivalente de 35 en GPA del bachillerato.

- No tener la nacionalidad estadounidense ni la residencia permanente.

- Enviar un ensayo o un video en el que el alumno demuestre sus cualidades de liderazgo y el interés por aprendizaje intercultural.

