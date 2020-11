Una universidad ubicada en Carolina del Norte, en Estados Unidos, lanzó una beca que cubre el total de la matrícula de licenciatura para alumnos internacionales.

El apoyo económico del Warren Wilson College es renovable hasta por cuatro años de estudios, pero se puede solicitar una extensión posteriormente.

La institución privada, ubicada en Swannanoa, destaca en la formación de profesionistas en sociología, psicología, artes visuales, ciencias sociales y estudios del medio ambiente, de acuerdo con US News.

El costo de la matrícula de licenciatura 2020-2021 en el Warren Wilson College de Carolina del Norte es de 37 mil 500 dólares (752,800 MXN). Además, el colegio cobra tarifas de alojamiento en el campus y otras tarifas que incrementan el costo para los estudiantes a 50 mil 100 dólares (1,005,738 MXN).

Cada año, la universidad ofrece 25 becas de matrícula completa para los estudiantes que provienen de familias que tienen ingresos menores a los 125 mil dólares al año, ya sean residentes de Carolina del Norte, de otro estado, beneficiarios del programa DACA o alumnos internacionales.

Para solicitar el apoyo económico, los aspirantes deben postularse antes del 1 de febrero de 2021 en el sitio web www.warren-wilson.edu.

Scholarship Alert! @WWCashville is offering 25 full-tuition scholarships to incoming Fall 2021 applicants. Applications are due Feb. 1. Learn more → https://t.co/awc3AKpJPT pic.twitter.com/8u7ipR51Rr