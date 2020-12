Universidad en Iowa lanza beca para cubrir matrícula de extranjeros

Una universidad en el estado de Iowa lanzó una beca para alumnos extranjeros, con el que se cubre el costo completo de la matrícula de licenciatura.



La ayuda económica que ofrece el Coe College de Cedar Rapids es exclusiva para personas que no cuentan con la ciudadanía estadounidense y se puede renovar hasta por tres años adicionales.

La universidad privada se caracteriza por formar a profesionistas destacados negocios, marketing, educación, ciencias biomédicas y psicología, de acuerdo con US News.

El costo de la matrícula universitaria 2020-2021 en el Coe College de Iowa es de 46 mil 870 dólares (933,642 MXN). Al sumar las tarifas de alojamiento en el campus, alimentos y otros gastos, el precio aumenta a 57 mil 394 dólares (1,114,278 MXN).

Los aspirantes a la beca en la institución estadounidense deben solicitarla antes del 1 de febrero de 2021, a través de la página web apply.coe.edu.

