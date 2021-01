Universidad en Kansas lanza becas de 31 mil dólares para extranjeros

Una universidad de Atchison, en el estado de Kansas, lanzó la convocatoria de becas de hasta 31 mil dólares para alumnos extranjeros y habitantes de Estados Unidos que quieran cursar la licenciatura.



La ayuda económica que ofrece el Benedictine College va de los 23 mil 875 a los 31 mil 830 dólares. Los estudiantes pueden renovarla para cada año de estudios.

La institución privada destaca en la formación de alumnos en carreras como educación, negocios, marketing, teología, ciencias sociales y profesiones relacionadas con la salud, de acuerdo con US News.

La matrícula de licenciatura en el Benedictine College tiene un costo de 30 mil 830 dólares al año. Además, se deben agregar al menos 6 mil dólares por alojamiento y 4 mil dólares por el plan de alimentación.

Los estudiantes interesados en las becas del Benedictine College pueden acudir al campus ubicado en Kansas para los eventos en los que se aclararán las dudas sobre estos apoyos.

Quienes puedan acudir tienen hasta el 12 de febrero para registrarse en línea para uno de los eventos que se realizarán los dos primeros fines de semana del próximo mes. La institución se comprometió a cuidar las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia de Covid-19.

Los alumnos que no acudan al campus pueden ingresar al evento virtual, que también se realizará las primeras dos semanas de febrero.

