No es un secreto que estudiar una carrera o un posgrado en las universidades estadounidenses implica muchas veces asumir una deuda que se estará pagando durante años, incluso décadas. De acuerdo con cifras publicadas en 2017 por la revista de negocios Forbes, existen 44.2 millones de estadounidenses con deudas debido a sus estudios.

Por otro lado, el nivel de deuda varía según el estado. Por ejemplo, Utah tiene el promedio de deuda por estudiante más bajo, con $18,873, mientras que New Hampshire tiene el más alto, con ¢36,101, esto según datos del 2015, reunidos por el Institute For College and Access and Success.

Con estas cifras en mente se entiende aún mejor por qué tener el acceso a una beca, o cualquier apoyo financiero durante los estudios universitarios se vuelve tan valioso. Axisten varias oportunidades para recibir financiamiento. Varias universidades ofrecen becas por excelencia académica o deportiva a un grupo selecto de estudiantes.

Otra opción es solicitar apoyo financiero por necesidad. Esto significa que el estudiante demuestra a la universidad que ni él ni su familia tienen los suficientes ingresos para cubrir los costos de estudio. En ese caso, la institución realiza un análisis financiero y determina con cuánto dinero pueden apoyar al estudiante.

Sin embargo, algunas universidades premian la excelencia con becas incluso para estudiantes que no tienen una necesidad financiera. En nuestra galería encontrarás el listado de universidades que más apoyo otorgan por mérito, sin necesidad financiera, durante el ciclo escolar 2016-2017 según información de U.S News. Para la elaboración del listado, se excluyeron los premios de atletismo y los beneficios de matrícula.