Los tiempos de espera para la cita de la visa americana ya llegan hasta 2026 en algunos consulados, pero hay una forma en la que puedes conseguirla en menos de una semana durante este enero 2024, si cumples con los requisitos.

Una ventaja es que no necesitas pagar más o buscar a un gestor para acelerar el proceso y obtener tu documento para viajar a Estados Unidos.

La lista de tiempos de espera para quienes comienzan su trámite en enero 2024 ya está disponible y la mayoría de las sedes supera los 700 días.

Además, debes tomar en cuenta que tras ir a la cita en la Embajada de Estados Unidos o a un consulado, y que un agente la autorice, debes esperar entre tres semanas y un mes para que llegue el documento físico y puedas comenzar a usarlo.

La sede con el tiempo de espera más largo en México para la visa americana de primera vez en enero 2024 es la Embajada de Estados Unidos en México, con un periodo de 847 días. El menor tiempo se encuentra en el Consulado en Nuevo Laredo, con 662 días de espera.

¿Te preguntas cómo solicitar una visa para los Estados Unidos? Primero, crea una cuenta en el sitio web de programación y completa el formulario de solicitud de visa, DS-160. pic.twitter.com/5HL8gOnhiH — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 3, 2022





¿Cómo obtener la cita para la visa americana en una semana?





No todos los solicitantes deben esperar hasta 2026 para conseguir su visa, ya que se puede conseguir en menos de una semana.

La forma de lograrlo es aplicar por la renovación de la visa B1/B2 y cumplir el requisito para no ameritar entrevista. Esto se logra al tener una visa que haya perdido vigencia hace menos de cuatro años. No obstante, la decisión final de no requerir entrevista depende de las autoridades estadounidenses.

El último paso es programar una cita en los consulados que presentan menor tiempo de espera para la renovación de la visa de turista, que son los siguientes.

- Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez: un día de espera.

- Consulado de Estados Unidos en Guadalajara: siete días de espera.

- Consulado de Estados Unidos en Hermosillo: un día de espera.

- Consulado de Estados Unidos en Mérida: un día de espera.

- Consulado de Estados Unidos en Nogales: un día de espera.

La cita para la visa americana se saca en el portal https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv, después de llenar el Formulario DS-160 y realizar el pago de 185 dólares de la tarifa de solicitud.