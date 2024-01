Para la visa americana es indispensable agendar una cita en la Embajada de Estados Unidos en México o en algún consulado y algunos solicitantes se preguntan si se puede pedir por teléfono e internet.

Por el momento, las citas para tramitar la visa de turista por primera vez se prolongan hasta 2026, así que debes programarla pronto, antes de que se extiendan más. Para la renovación sin entrevista los plazos son menores y el documento se puede conseguir en cuestión de semanas.

Tanto para el trámite de primera vez como para la renovación el inicio del proceso es el mismo, y es hasta después de pagar que se te informa si debes acudir a la entrevista en la Embajada o consulado

El precio también es el mismo, de 185 dólares por solicitud. No obstante, cubrir el monto no es garantía de que te darán el visado y si te lo niegan, no te devuelven el dinero.





¿Se puede sacar la cita para la visa americana por teléfono?





La Embajada de Estados Unidos en México no tiene habilitado un servicio telefónico para la programación. El proceso se hace exclusivamente por internet.

Las personas que quieren sacar la visa americana deben ingresar a dos sitios web durante todo el proceso de solicitud. El primero es ceac.state.gov , dónde debes llenar el Formulario DS-160.

En esta forma proporcionarás tus datos personales, incluyendo lo vinculado a tu trabajo o tus estudios. También darás todos los detalles de tus planes de viaje a Estados Unidos, como fecha tentativa de llegada, días de estancia y lugar en el que te hospedarás.

¿Preparándote para tu cita de visa? Asegúrate de llegar a su cita según lo programado y traer todos los documentos necesarios. Faltar a una cita le quita un lugar de entrevista a otra persona. Encuentra detalles en https://t.co/YWEhDCZjt3 pic.twitter.com/U4ZGWfkPLJ — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) March 30, 2023

Luego de qué obtengas la hoja de confirmación del Formulario DS-160, tienes que entrar al Servicio de Citas de Visa . Primero debes crear una cuenta y seguir el flujo de la página hasta que te proporcionen el formato de pago

Con esta hoja tendrás que acudir a ventanillas bancarias de Scotiabank o Citibanamex para cubrir la tarifa de 185 dólares. En cuanto caiga el depósito en el sistema regresa a la página y te permitirán ver la disponibilidad de citas para que agendes tu visita al Centro de Atención al Solicitante y en la Embajada o consulado para la entrevista.

Las personas que califican para la exención de entrevista recibirán los siguientes pasos a seguir para recibir la visa americana semanas después.





¿Qué necesito para renovar mi visa sin entrevista?





Las personas que pueden sacar la visa sin presentarse a la entrevista con un oficial consular son principalmente aquellas que están tramitando la renovación y su documento venció hace menos de cuatro años.

Generalmente tampoco se les hace entrevista a los menores de 14 años y a las personas de más de 80 años de edad.

Sin embargo, cada caso es diferente y la decisión final de exentar la entrevista para la visa americana depende de las autoridades estadounidenses.