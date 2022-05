6 hábitos que te llevarán a la superación, según la Universidad de Harvard

Un cambio de vida no sólo supone bajar de peso o cambiar de trabajo. Para Hirotaka Takeuchi, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, lo más importante es desarrollar hábitos que impacten en nuestro cerebro.

Takeuchi e Ikujiro Nonaka escribieron el libro The Wise Company en 2019, donde plantean seis prácticas que pueden llevar a las personas a una superación. Sus ideas fueron publicadas en Harvard Business School. Toma nota.

1. Adopta una rutina

Mantener una rutina diaria ayuda a ordenar los pensamientos, el trabajo y, consecuentemente, es una vía para alcanzar metas.

Takeuchi considera que “en un mundo tan turbulento, las rutinas mejoran la vida cada día”. Por ejemplo, si quieres dejar de procrastinar tareas de la escuela, darle un espacio en tu día a esa actividad te hará cumplirlas. Si tu deseo es pasar más tiempo con tu familia, también destina horarios para de verdad hacerlo.

2. Las preguntas que debes plantearte

Los expertos dicen que, tanto las personas como las empresas, deben tener clara su misión, visión y valores. Eso pueden resumirlo en las siguientes preguntas:

¿Por qué naciste? (misión)

¿Qué tipo de futuro quieres crear? (visión)

¿Qué es lo que más valoras? (valores)

Tomar decisiones en torno a estas preguntas cambiará tu vida y será orientada a donde deseas.

3. Vuelve a entrenar tu cerebro para pensar en matices y unidad

Los expertos de Harvard apuntan que las personas de occidente tienden a pensar en oposiciones: “Si no soy exitoso, soy un fracaso”, “si no tengo una pareja, no estoy completo”... Lo que proponen es pensar en matices y unidad. Por ejemplo: “No tengo pareja, pero estoy bien conmigo misma y eso lo transmito en mi familia, el trabajo y la sociedad”.

4. Leer y empatizar más

Harvard Business School anota que “la empatía es un ingrediente esencial para mantener relaciones saludables”. Así que debemos buscarla en el día a día y una manera de hacerlo es mediante el conocimiento.

Takeuchi recomienda retomar la lectura para abrir la mente a nuevas formas de ver el mundo.

5. Realiza actividades al aire libre

Está comprobado que pasar tiempo al aire libre nos dota de energía y baja el estrés.”Para mí, ver es creer, así que en cada país al que vamos, siempre salimos porque ahí es donde se ve la vida real.. Lo ves a la intemperie”, dice.

6. Inspírate en el éxito de otros

El éxito de los demás puede ser tu fuente de inspiración. Ver los 10 mejores discursos de todos los tiempos te dejará enseñanzas, pero también una forma efectiva de comunicar ideas “Las historias se convierten en un prisma a través del cual viven los humanos. Ser capaz de usar metáforas y analogías de manera efectiva se traduce en la capacidad de persuadir y afectar el cambio”, apunta Takeuchi.