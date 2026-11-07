Los mexicanos que viven en Estados Unidos y reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben estar atentos al depósito del aguinaldo 2026. Aunque residan fuera de México, pueden recibir esta prestación si cumplen las condiciones establecidas. ¡Aquí te contamos cuáles son las fechas para que estés pendiente del pago!

Es importante sepas que los adultos mayores que viven en Estados Unidos y que tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE no pierden automáticamente el derecho a cobrar una pensión o su aguinaldo. Sin embargo, es importante verificar que el instituto tenga registrados los datos bancarios.

¿Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS 2026 a pensionados que viven en Estados Unidos?

Según su calendario, el IMSS contempla el pago del aguinaldo durante noviembre. Los pensionados que tienen derecho al aguinaldo deben revisar si el importe adicional apareció junto con su mensualidad, la cual se entregó a inicio del mes.

De acuerdo con el IMSS, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

No obstante, no todos los pensionados del IMSS reciben esta prestación ya que el beneficio corresponde a quienes tienen una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73.

¿Cuándo pagan el aguinaldo del ISSSTE 2026 a pensionados en Estados Unidos?

El ISSSTE estableció que la primera parte del aguinaldo 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre. La prestación se divide en dos exhibiciones, por lo que los pensionados deben estar pendientes de ambos depósitos. La segunda parte está prevista para enero de 2027.

¿Qué hacer si no llega el aguinaldo del IMSS o ISSSTE a tu cuenta en Estados Unidos?

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria, lo primero es revisar que los datos registrados ante el instituto sigan vigentes. También hay que considerar que una transferencia internacional puede tardar en reflejarse, dependiendo del banco receptor y de los procesos de dispersión. Por eso, no necesariamente significa que se haya cancelado el pago.