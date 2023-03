Después de un inverno de premios mayores récord, la gente está más entusiasmada que nunca por jugar a la lotería, especialmente cuando se trata de las grandes potencias nacionales como Mega Millions y Powerball. No es solo el sueño de ganar grandes premios en efectivo lo que tiene a la gente tan interesada en estos juegos, sino también la nueva y emocionante forma de jugar que está revolucionando la industria de la lotería.

Gracias a empresas innovadoras como theLotter Texas, cada vez más texanos adquieren sus boletos de Mega Millions y Powerball directamente desde sus dispositivos móviles. En tx.theLotter.com, los jugadores también pueden participar de los juegos locales favoritos como Lotto Texas, Texas Two Step y Cash Five, y comprar sus boletos desde la comodidad de su hogar o incluso desde sus teléfonos mientras realizan sus actividades.

¿Cómo jugar online al Mega Millions?

Jugar online es muy fácil a través de empresas como theLotter Texas, que funcionan como mensajeros de lotería. Lo que eso significa es que, en lugar de que tú te traslades físicamente para comprar tus propios boletos en una agencia minorista, theLotter Texas te permite participar rápida y fácilmente del Mega Millions desde tu propio teléfono y con tus propios números de la suerte. Una vez que confirmes tu pedido, nuestros representantes comprarán los boletos oficiales a tu nombre.

Luego, tus boletos se escanean y se suben a tu cuenta, demostrando que tu eres el único propietario de estos. Podrás ver tus boletos antes del sorteo y no tendrás que revisarlos después de cada sorteo si no tienes ganas, porque theLotter Texas te notificará automáticamente cada vez que ganes. Dado que literalmente miles de millones de dólares en premios de lotería no se reclaman cada año, por olvido o pérdida de boletos, entre otras cosas, esta característica no podría ser más necesaria.

Una nueva forma de jugar al Powerball

Obtener boletos en theLotter Texas no solo es más rápido y conveniente que hacer el viaje a la agencia de lotería local, participar en loterías como el Powerball con la plataforma ofrece asimismo más opciones de juego y más flexibilidad que nunca.

En theLotter Texas, los jugadores pueden comprar apuestas únicas estándar como lo harían en la tienda, pero también pueden jugar con Multi Sorteos y con Subscripciones y ahorrar dinero.

Para muchos, jugar regularmente a sus números de la suerte con su lotería favorita es una tradición de toda la vida, por eso en theLotter Texas hemos creado formas alternativas de jugar que te asegurarán que nunca te pierdas ningún sorteo. Con los Multi Sorteos, puedes optar por participar en una cantidad determinada de sorteos futuros por adelantado y recibir hasta un 10% de descuento, o puedes suscribirte a una lotería para jugar en cada sorteo consecutivo hasta que decidas retirarte, mientras recibes uno de cada siete boletos totalmente gratis.

Otra forma popular de jugar a la lotería es en grupo, pero organizar y administrar los grupos de lotería a menudo puede resultar increíblemente estresante. En theLotter Texas, comprar participaciones en una Peña es tan fácil como comprar boletos individuales, y para aquellos que desean una combinación de apuestas tanto personales como grupales, hay muchos paquetes para elegir.

Ganadores del Mega Millions de theLotter Texas

Los jugadores que ganan a través de theLotter Texas reciben sus premios al completo sin pagar ninguna comisión por el servicio de mensajería. Por eso, si bien algunos pueden mostrarse algo escépticos acerca de cambiar la forma de participar en las loterías, lo cierto es que los beneficios de jugar online son muchos, al igual que los ganadores de theLotter Texas.

En marzo de 2022, una Peña de lotería de theLotter Texas ganó un premio de $10,000 jugando al Mega Millions. Y, tan solo un mes después, en un sorteo diferente del Mega Millions, otro jugador de theLotter Texas ganó $10,000 por su cuenta, llevándose la totalidad del premio a casa. Cuando se le preguntó al ganador si recomendaría theLotter Texas después de su gran victoria, Tavian S., miembro del servicio militar de EE. UU. de Cedar Park, respondió: "Sí, en realidad ya lo he hecho".

theLotter Texas incluso ha tenido un ganador del premio mayor. El granjero Robert Buffington de Seguin que reclamó un premio mayor del Texas Cash Five de $25,000 después de acertar los cinco números en el sorteo del 2 de abril de 2022. “Para mí es un gran beneficio estar en casa y poder hacer mis selecciones cuando y como quiero”, dijo Buffington después de su victoria.

Puedes comenzar hoy mismo

Comenzar a jugar a tus loterías favoritas con el servicio de mensajería de lotería de theLotter Texas es simple y seguro. Los interesados pueden visitar tx.theLotter.com y crear una cuenta. A partir de ese momento, es tan fácil como seleccionar Mega Millions, Powerball o una de las loterías locales de Texas, elegir tus números de la suerte, elegir un método de pago y confirmar tu pedido. Después de eso, theLotter Texas hará todo el trabajo por ti.

Con las mejores loterías como Powerball y Mega Millions a solo unos clics de distancia, los texanos pueden comenzar a jugar de inmediato y participar por algunos de los premios más grandes del planeta mientras ayudan a financiar importantes programas en beneficio del estado de Texas, como la educación pública y el apoyo a los servicios para veteranos.

¡Visita tx.theLotter.com y consigue tus boletos de Mega Millions y Powerball hoy mismo!

Lotto Direct Limited opera thelotter.com. Lotto Direct Limited tiene licencia de la Autoridad de Juego de Malta. Referencia de licencia MGA/CRP/402/2017. Mayores de 18. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controlan. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/