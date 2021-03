Así es la estrategia clave del aprendizaje de Bill Gates

Además de su fortuna y sus obras filantrópicas, Bill Gates es conocido por ser un ávido lector de obras de todo tipo, que por año puede leer decenas de libros.

Si bien se podría pensar que Gates, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, tiene diferentes formas de desestresarse con un sinfín de actividades excéntricas, en realidad considera un buen libro un medio de escape al mismo tiempo que una fuente importante de información.

Durante el AskMeAnything de Reddit, un usuario le preguntó a Gates sobre sus hábitos de lectura, la forma en que logra concentrarse y cómo puede absorber tanta información, en especial cuando está de vacaciones o lee por placer.

También dijo que tomar notas es una forma de sintetizar toda la información y que, si bien leer las notas duplica el tiempo que le lleva a leer el material, “para muchos libros eso es clave para mi aprendizaje”.

El empresario reveló que toma notas de al menos el 20 por ciento de los libros que lee.

En cuanto al método que utiliza para concentrarse, Gates destacó en una entrevista que dio en 2017 a Quartz que le gusta tomar notas al margen de las hojas para asegurarse de que está entendiendo la lectura.

Estudios como el publicado en 2014 en Science Daily han demostrado que tomar notas en los márgenes durante la lectura ayuda a las personas a retener más información durante un tiempo prolongado en comparación con las personas que no toman notas o que lo hacen en una computadora u otro dispositivo que provoque disminuir la velocidad de la lectura y la fluidez.

En otra investigación de 2017, los científicos encontraron que escribir a mano implica más trabajo neuronal relacionado con el pensamiento, el razonamiento y el aprendizaje cognitivo, lo que le permite al cerebro codificar más y nueva información.

Bill Gates lee cerca de 50 libros al año. Si bien con esta cantidad pareciera ser complicado recordar todo, en realidad para Gates no es así.

En una entrevista con Quartz en 2019, el empresario dijo que el truco es el contexto.

Ejemplificó esto con las lecturas de ciencia y dijo que, si se desea aprender sobre ciencia, hay que leer la historia de los científicos y leer sobre el progreso que lograron para poder contextualizar y ayudar al cerebro a recordar los detalles de lo que se está leyendo.

Para el fundador de Microsoft, la lectura es más que un pasatiempo, “es absolutamente” esencial para el éxito, describió en una entrevista de 2017 para Time.

“Realmente no empiezas a envejecer hasta que dejas de aprender. Cada libro me enseña algo nuevo o me ayuda a ver las cosas de manera diferente. Tuve la suerte de tener padres que me animaron a leer. La lectura alimenta una sensación de curiosidad por el mundo, lo que creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que hago ahora con mi fundación”, detalló.