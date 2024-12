¿Eres beneficiario de la Beca Benito Juárez? Si es así es muy importante que te enteres que las autoridades suspenderán un día de diciembre el pago de los montos de $3,680 y $11,200 pesos que le dan a los estudiantes registrados. ¿Por qué? ¿Cuándo sucederá esto? Te contamos; tómalo en cuenta para que ajustes tus gastos en esos días.

La Beca Benito Juárez comenzó a depositar a inicios de este mes los pagos de su ayuda económica; desde el 2 de diciembre, miles de estudiantes registrados empezaron a recibir su dinero, ya sea los $3,680 pesos o los $11,200 (el monto depende del nivel educativo en el que se encuentren inscritos).

Esta modalidad de pago, en la que se deposita el dinero conforme a la letra del primer apellido es una nueva medida que implementó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ya que en años anteriores, se entregaba la ayuda económica por igual y sin un calendario de por medio.

Pero este año se cambió la forma de pago y ahora los beneficiarios de la Beca Benito Juárez tienen que esperar hasta que les toque su letra para cobrar su dinero en el Banco del Bienestar.

Las autoridades de la Beca Benito Juárez señalaron que un día de diciembre será suspendida la entrega de dinero porque lo que se recorrerán los pagos y algunos estudiantes deberán esperar un poco más de tiempo para recibir su ayuda económica.

Beca Benito Juárez. ¿Cuándo no habrá pago de apoyo en diciembre?

En el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se puntualizó que el jueves 12 de noviembre no hay pago de la Beca Benito Juárez, por lo que ese día se suspende la entrega del apoyo económico.

El último pago que se haría antes de ese día es para los beneficiarios cuya primera letra de su apellido sea L.

¿Por qué no habrá pago de Beca Benito Juárez el 12 de diciembre?

Aunque las autoridades no señalaron una razón en específico por la cual el 12 de diciembre no hay pago de la Beca Benito Juárez, en esa fecha en México se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, por lo que algunos lugares suspenden labores y no abren.

📢 ¡El pago de tu Beca para el Bienestar ahora será por la letra de tu primer apellido!



Te compartimos el calendario de pago: https://t.co/jlO5KRrjmV — BecasBenito (@BecasBenito) December 2, 2024

¿Cuándo se reanuda el pago de Beca Benito Juárez 2024?

No te preocupes, que la suspensión de pagos de la Beca Benito Juárez únicamente será el día 12 de diciembre, ya que los depósitos del dinero se reanudan el viernes 13, con los estudiantes cuya primera letra de su apellido paterno sea M.